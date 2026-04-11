Prabowo Puji Kedisplinan Nachrowi Ramli saat di Militer

Ketua I Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI), Nachrowi Ramli saat Musyawarah Nasional XVI Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencak Silat Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto mengenang momen dirinya dengan Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli yang kini juga menjabat sebagai Ketua I Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI). Pasalnya, Prabowo dan Nachrowi merupakan teman satu letting ketika menjalani pendidikan militer.

Momen tersebut disampaikan Prabowo ketika memberi sambutan dalam acara Musyawarah Nasional XVI Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencak Silat Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

"Ketum Persatuan Pencak Silat Putra Betawi Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli. Teman sebelah tempat tidur saya dia kan di militer," kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengungkapkan sikap dirinya dan Nachrowi yang cukup berseberangan selama masa pendidikan. Baginya, sosok Nachrowi merupakan murid yang disiplin, sedangkan dirinya tidak.

"Dia yang disiplin, kalau saya yang agak nakal waktu itu," ucapnya dan langsung disambut tawa oleh para hadirin yang datang.

Prabowo kemudian melanjutkan candaanya dengan mengakui takdir yang tidak bisa diubah. Meski dahulu dirinya tidak sedisiplin Nachrowi, namun kini ia menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Tapi saya presiden sekarang," ucapnya.

Prabowo kemudian kembali menegaskan sosok kedisiplinan Nachrowi yang cukup ia kagumi. Bahkan, ia juga mengagumi ketaatan Komisaris Jasa Marga ini.

"Tapi bener saya saksi. Beliau ini disiplin. Semuanya disiplin. (Shalat) lima waktu tidak pernah absen dia," ungkapnya.