Prabowo Putuskan Mekanisme Pilih Kapolri tak Diubah, Tetap Lewat DPR

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai menyerahkan laporan hasil kajian kepada Presiden, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan untuk tidak mengubah pemilihan Kapolri. Menurutnya, proses pembentukan laporan itu berlangsung selama tiga bulan dengan mendengarkan semua kepentingan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie melaporkan hasil kerjanya kepada Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

"Maka, selama tiga bulan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan ya walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden. Dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum belum tuntas sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak sepuluh buku," kata Jimly kepada wartawan.

Jimly juga melaporkan mengenai perbebaan pendapat mengenai skema pemilihan Kapolri di antara anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Di man, pemilihan langsung oleh Presiden atau melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR terlebih dulu.

"Kami juga melaporkan, kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang," jelasnya.

Setelah berdiskusi baik dan buruknya, Prabowo memutuskan pemilihan Kapolri masih merujuk pada aturan saat ini. Jimly mengungkap langkah ini dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terlebih dulu di DPR RI.



"Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini, baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang itu bukan fit and proper test di DPR tapi disetujui atau tidak disetujui itu namanya right to confirm dari parlemen," tuturnya.

"Jadi beda jadi Presiden hanya mengajukan satu nama DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah walaupun dalam praktik selama ini selalu disetujui. Nah jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang memutuskan ya udah tetap aja seperti sekarang," ungkap Jimly menambahkan.

Selain itu, Jimly juga menyatakan pemerintak memutukan tidak membentuk kementerian baru untuk membawahi Polri. Sebab, sebelumnya ada usulan ada Kementerian Keamanan untuk membawahi Polri.

"Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak, maka ya sudah kita nggak usah usulkan," paparnya.

