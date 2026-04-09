Prabowo Resmikan Pabrik EV di Magelang, Fokus Serap Tenaga Kerja Lokal

Presiden RI Prabowo Subianto saat mengunjungi pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah. Peresmian ini diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat lokal.

“Perasaannya ya bersyukur sih, ada pabrik commercial vehicle yang ada di tanah kelahiran sendiri,” ujar pekerja Departemen Assembly Manufacture PT VKTR Sakti Industries Ahmad Aji Rifai dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Aji menyampaikan keberadaan pabrik tersebut memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Ia mengatakan, kehadiran industri kendaraan listrik membuka peluang kerja sekaligus mendukung kebutuhan operasional masyarakat setempat.

“Alhamdulillah sedikit banyak membantu (perekonomian),” katanya.

Aji menyebut dirinya telah bekerja di bagian produksi selama kurang lebih satu setengah tahun dengan tugas analisis masalah teknis dan persiapan perlengkapan produksi.

Ia menjelaskan, proses kerja yang dijalani menjadi bagian dari rantai produksi kendaraan listrik yang berlangsung di wilayah tersebut.

“Karena kan nanti imbasnya ke kita juga, timbal baliknya gitu. Manfaatnya kan yang pasti ramah lingkungan. Alhamdulillah,” tutur dia.

Aji juga menyampaikan harapan agar peresmian pabrik oleh Presiden dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar serta mendukung keberlanjutan kegiatan industri di daerah.

