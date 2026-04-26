Prabowo Santap Kari Laksa di Resepsi Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju: Haturkan Doa Terbaik

Keluarga besar Ahmad Dhani saat berfoto bersama pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026).(Foto: Dok. Instagram Ahmad Dhani)

Presiden RI Prabowo Subianto ikut hadir dalam resepsi pernikahan pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026) malam.

Selepas menghadiri acara resepsi tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kehadirannya memang untuk memenuhi undangan Ahmad Dhani, ayah dari El Rumi.

Kepala Negara juga menegaskan hubungannya dengan keluarga besar Ahmad Dhani memang sangat dekat.

"Ya, ini karena saya sahabat baik sama Ahmad Dhani, sama keluarganya. Dia juga kader, kader kami (Partai Gerindra), ya. Ya saya kira wajar dan baik, saya datang diundang. Alhamdulillah baik semua lancar, ya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat membocorkan menu makanan yang ia santap dalam resepsi pernikahan anak kedua Ahmad Dhani tersebut.

"Makan kari laksa," kata Prabowo ketika ditanya awak media soal menu makanan yang ia cicipi di resepsi.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyampaikan doa dan harapannya untuk kedua mempelai agar menjalani kehidupan rumah tangga yang baik ke depan.

"Pasti yang terbaik untuk mereka," harapnya.

Sebelumnya, Prabowo tiba di lokasi resepsi sekitar pukul 19.12 WIB, dengan kawalan lengkap. Bahkan beberapa jam sebelum kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu, pengawalan ketat sudah mewarnai area venue resepsi.

Sementara itu, prosesi akad nikah El dan Syifa sendiri berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB tadi. Namun, baik akad maupun resepsi pernikahan rencananya akan ditayangkan oleh SCTV pada Senin (27/4/2026).

Sebelumnya, Habib Usman bin Yahya yang turut hadir sebagai pembaca doa dan penceramah mengatakan, prosesi sakral itu berlangsung dengan suasana yang sangat khidmat dan penuh haru.

"Alhamdulillah pernikahannya sudah selesai akad nikahnya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Di dalamnya keluarganya, El dan Syifa mendapatkan ketenangan, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rumah tangga tersebut menjadi contoh bagi rumah tangga-rumah tangga anak muda yang lainnya," ujar Habib Usman usai prosesi acara.

Habib Usman pun memberikan kesaksian mengenai kemantapan hati El Rumi saat membacakan ijab qabul. Menurutnya, putra kedua Ahmad Dhani tersebut tampak sangat tenang dan tegas saat mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi.

"Tadi acaranya masyaallah, sangat khidmat, tenang, dan El masyaallah pas kalimat, ijab kabulnya ya, tegas dan sekali doang, sekali selesai," lanjutnya.