Prabowo Sentil Pejabat 'Beking' Pencuri Uang Negara: Setop Menipu Rakyat!

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya oknum pejabat di jajaran birokrasi yang menyalahgunakan wewenang demi membantu praktik pencurian uang negara.

Prabowo menyayangkan adanya individu dalam institusi negara yang justru berkhianat.

"Ada di antara kita, harus kita akui di antara birokrasi kita, di antara KL KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara tetapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara, kita pahami," tegasnya saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Sejak awal menjabat, Prabowo mengaku telah mengedepankan pendekatan persuasif kepada seluruh jajarannya agar menghindari praktik penyelewengan. Ia meminta agar segala bentuk perlindungan terhadap aktivitas ilegal segera dihentikan.

"Saya mengajak marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup, menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktik-praktik yang tidak baik penyelundupan, tambang ilegal perkebunan ilegal, saya menghimbau ayo kita semua yang diberi kepercayaan rakyat mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik," tutur Prabowo.

Mengenai keluhan pendapatan atau gaji kecil di kalangan aparatur negara, Prabowo menyatakan bahwa dirinya memahami kondisi tersebut. Namun, hal itu tegas tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan penyimpangan, mengingat kondisi masyarakat banyak yang jauh lebih sulit.

"Kita paham saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita, kita harus pahami bekerja di pemerintah adalah pengabdian, bekerja di pemerintah adalah pengabdian, bekerja untuk pemerintah di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok terlalu lama," pungkasnya.

