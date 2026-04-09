Prabowo Siap Investasi Besar-besaran untuk Produksi Avtur dari Jelantah

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Presiden RI Prabowo Subianto bertekad memproduksi avtur dari minyak goreng bekas alias jelantah hingga limbah demi keluar dari ketergantungan bahan bakar fosil.

"Avtur nanti itu dari jelantah, dari limbah, dari sisanya minyak goreng, kita bisa olah menjadi avtur," kata Prabowo meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyatakan siap membuka pusat-pusat pengolahan avtur dari minyak jelantah/kelapa sawit di Indonesia. Dimana minyak jelantah dan kelapa sawit sangat banyak tersebar di Tanah Air.

"Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu," ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar seluruh pihak meninggalkan energi fosil. Sumber energi tersebut, ungkapnya, cukup digunakan untuk hal-hal yang sangat strategis saja.

"Memang negara butuh, kita harus tinggalkan energi karbon dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis," ucapnya.

