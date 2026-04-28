Prabowo Siapkan Rp4 Triliun Bangun Flyover dan Amankan Perlintasan Kereta Bekasi

Presiden Prabowo Subianto instruksikan investigasi total kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo di Bekasi dan siapkan dana Rp4 triliun untuk bangun flyover. (Foto: Inilah.com)

Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah konkret merespons tragedi kecelakaan maut antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Tak sekadar memerintahkan investigasi, Prabowo langsung menyetujui anggaran jumbo sebesar Rp4 triliun untuk pembenahan infrastruktur perkeretaapian.

Keputusan strategis ini disampaikan Presiden usai menjenguk para korban di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026) pagi. Prabowo menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.

"Kecelakaan yang telah terjadi, saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana," ujar Prabowo dengan nada tegas.

Solusi Permanen Melalui Flyover

Prabowo menyoroti akar masalah klasik yang menyelimuti dunia perkeretaapian nasional, yakni banyaknya perlintasan sebidang yang tidak terjaga. Menanggapi usulan Pemerintah Daerah Bekasi, Presiden memberikan lampu hijau untuk pembangunan flyover guna memutus rantai kecelakaan di titik rawan.

"Bekasi ini padat dan keperluan kereta api sangat penting. Sangat mendesak, jadi saya sudah setuju segera dibangun flyover langsung oleh bantuan presiden," jelasnya.

Dana sebesar Rp4 triliun disiapkan untuk membangun jembatan layang sekaligus membenahi pos-pos jaga perlintasan yang selama ini terabaikan. Prabowo menekankan bahwa langkah ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

"Sekarang saatnya. Sudah beberapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan," pungkas Presiden.

Korban Jiwa Bertambah Menjadi Tujuh Orang

Di sisi lain, proses evakuasi di lokasi kejadian berlangsung dramatis. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mengungkapkan data terbaru bahwa korban meninggal dunia telah bertambah menjadi tujuh orang hingga Selasa pagi pukul 06.30 WIB.

Selain korban jiwa, tercatat sebanyak 81 orang mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan intensif. Tim evakuasi juga masih berupaya keras menyelamatkan tiga penumpang yang masih terperangkap di dalam reruntuhan gerbong.

"Evakuasi ini cukup lama, memakan waktu 8 jam karena kita laksanakan hati-hati sekali untuk menjaga keselamatan korban," kata Bobby.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh rangkaian KA Argo Bromo Anggrek yang terdiri dari 12 gerbong telah berhasil dipindahkan ke Stasiun Bekasi. Pemerintah menjamin seluruh korban akan mendapatkan penanganan medis maksimal serta kompensasi yang sesuai.