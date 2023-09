Prabowo Soroti Iklim Politik Saling Caci Maki Jelang Pemilu

Prabowo Subianto dalam acara 'PKB Road to Election 2024' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022). (Foto: Inilah.com/ Agus Priatna)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan berbangsa dan bernegara. Menteri Pertahanan itu menyoroti banyaknya masyarakat yang gemar melakukan caci maki saat membahas kontestasi politik.

“Penting untuk bersatu, rukun, berkomuniksi dengan baik. Jangan ada apa-apa selalu mencari dan mencaci menjelekkan siapapun,” kata Prabowo dalam acara 'PKB Road to Election 2024' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022).

Lebih lanjut, Prabowo menilai perpolitikan di Indonesia masih suka menjelek-jelekkan pihak yang berseberangan.

“Saya kadang-kadang prihatin di Indonesia masih ada politik jelek-menjelekan. Masih ada pihak-pihak yang selalu melihat hal-hal yang negatif, negatif itu perlu kita perhatikan,” tuturnya.

Terkait hal ini, dia mencontohkan masih banyak masyarakat yang belum terbuka untuk mengapresiasi keberhasilan pemerintah. “Saya melihat keberhasilan apa yang kita capai tidak sedikit,” ujar Prabowo.

“Kadang-kadang hal yang kecil saja tidak mengerti, budaya dari mana itu,” tambah Prabowo.

Hari ini PKB menggelar acara Road to Election 2024 dengan tema 'Gus Muhaimin: The Next 2024'. Acara tersebut dihadiri seluruh kader PKB dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai partai yang berkoalisi dengan PKB.

Dari pantauan Inilah.com, acara tersebut diawali dengan yel-yel yang dilakukan para kader PKB, lalu sempat ada panggung hiburan sekitar 30 menit. Para kader PKB berpakaian seragam kaus berwarna hijau dengan wajah Cak Imin di bagian depan. Selain itu, terlihat pula tulisan 'Mabes Rakyat: Maju Bersama Rakyat" pada kaus mereka.

Kader-kader PKB yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia itu memenuhi Tennis Indoor Senayan. Pembukaan dilakukan sekitar pukul 09.50 WIB saat Prabowo Subianto memasuki ruangan bersama Muhaimin Iskandar.