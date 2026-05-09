Prabowo Targetkan Semua Kelas Punya 'Layar Pintar', Guru Bisa Dipantau dari Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menyapa pelajar saat berkunjung ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/6/2026). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan seluruh ruang kelas di Indonesia nantinya dilengkapi fasilitas 'layar pintar' untuk mendukung pembelajaran interaktif dan pemantauan pendidikan secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Mulanya, Prabowo menanyakan langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah.

“Gimana di Gorontalo, MBG sudah ada di sekolah-sekolah? Ada yang belum? Nanti yang belum dicatet ya, kita segera. Pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu kita berikan MBG semuanya,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan program MBG diprioritaskan bagi siswa yang membutuhkan. Menurutnya, pemerintah tidak akan memaksakan program tersebut bagi kalangan yang dianggap mampu.

“Yang tidak perlu enggak apa-apa, ya kan? Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu tidak apa-apa, benar? Enggak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar,” ujarnya.

Selain MBG, Prabowo juga menyoroti pengadaan 'layar pintar' di sekolah-sekolah. Ia mengatakan mulai tahun ini setiap sekolah akan menerima tambahan tiga perangkat layar interaktif.

“Mulai tahun ini tiap sekolah akan terima tiga. Berarti saya berharap akhir tahun ini tiap sekolah sudah ada empat ruang kelas yang ada layar yang disebut layar pintar karena dia memang pintar, kita bisa gunakan interaktif,” jelasnya.

Prabowo mengatakan perangkat tersebut nantinya akan membantu proses pembelajaran di daerah terpencil. Sebab, guru dapat memperoleh dukungan materi langsung dari pusat secara real time.

“Nantinya guru-guru di tempat yang sulit, dia bisa dibantu dari pusat pelajarannya, tambahan, silabusnya, bantuan-bantuan bahan kita bisa langsung, waktu yang real time,” tuturnya.

Prabowo juga mengatakan pemerintah nantinya dapat memantau aktivitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah secara langsung dari Jakarta, termasuk kehadiran guru.

“Kita bisa monitor semua kelas di seluruh Indonesia dari Jakarta. Jadi ada guru-guru yang enggak masuk kita bisa lihat mana guru yang enggak masuk pada hari itu,” paparnya.

Prabowo pun kembali menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Pendidikan sangat penting untuk anak-anak kita, kita akan bangun seluruh negara, kita berada dalam keadaan kuat, banyak negara panik, kita enggak panik,” jelasnya.