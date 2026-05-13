Prabowo Tegaskan Penyerahan Rp10,2 Triliun Bukan Ajang Pamer: Ini Jadi Bukti ke Rakyat

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang senilai Rp10,2 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang senilai Rp10,2 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan denda administratif dan rampasan perkara ke kas negara.

Dalam sambutannya di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026), Prabowo mengapresiasi penyerahan uang itu dan menyebutnya bukan pertunjukan atau show.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara seperti ini jangan kita anggap seremoni atau show," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan masyarakat ingin melihat bukti dari kinerja pemerintah. Ia bahkan mengeklaim rakyat Indonesia sudah bosan jika hanya ada kata sambutan.

"Rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin lihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan, saya sendiri sudah cukup lama jadi orang Indonesia. Saya merasakan rakyat kita agak bosan kalau mendengar sambutan-sambutan, wejangan-wejangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut rakyat harus melihat langsung bukti dari penegakan hukum. Termasuk, penyerahan uang Rp10,2 triliun yang dilakukan hari ini.

"Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang, hari ini Rp10 triliun," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menceritakan perihal kunjungannya ke beberapa daerah.

Ia menyatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikir menyebut ada ribuan puskesmas yang perlu diperbaiki. Karena itu, Prabowo akan memberikan uang rampasan perkara untuk memperbaiki puskesmas.

"Kita butuh kurang lebih Rp20 triliun, saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, Rp10 triliun," tuturnya.

