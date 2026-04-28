Prabowo Tekankan Layanan Terbaik bagi Korban Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi

Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar korban kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur mendapat pelayanan terbaik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga menyatakan pemerintah turut berduka atas tragedi yang menewaskan sejumlah korban jiwa tersebut.

“Tentu pertama-tama kita semua menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas kejadian tadi malam, kecelakaan kereta Argo Bromo dan KRL di Bekasi Timur,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Prasetyo menyampaikan, Prabowo menyempatkan diri mengunjungi korban di RSUD Bekasi, meski dijadwalkan bertolak ke luar kota untuk melakukan kunjungan kerja.

“Dan hari ini Bapak Presiden pagi ini menyempatkan untuk menjenguk para korban di RSUD Bekasi sebelum Bapak Presiden akan bertolak ke luar kota untuk melaksanakan beberapa agenda kunjungan kerja,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan arahan tegas agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik tanpa kompromi.

“Dalam Bapak menjenguk, Bapak Presiden menjenguk tadi, tentu yang pertama beliau memberikan petunjuk untuk seluruh korban yang dirawat untuk diberikan pelayanan yang terbaik,” jelasnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga berdialog langsung dengan pihak rumah sakit. Langkah ini dilakukan guna menyerap kebutuhan riil di lapangan, mulai dari penanganan korban hingga ketersediaan fasilitas medis.

“Dan kemudian juga beliau menyempatkan untuk sedikit berdiskusi, mendengar masukan dari Kepala Rumah Sakit terhadap penanganan korban dan kebutuhan peralatan-peralatan di rumah sakit,” tuturnya.