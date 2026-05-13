Prabowo Temukan Ada Uang Rp39 Triliun Mengendap di Rekening: Saya Curiga Itu untuk Istri Muda

Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang ke kas negara di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).(Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung temuan uang yang mengendap di rekening tidak jelas senilai Rp39 triliun. Ia menyakini uang simpanan tersebut tidak diketahui keluarga hingga kerabat terdekat mereka.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang ke kas negara di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan dana sitaan sebesar Rp10.270.051.886.464 serta lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare ke pemerintah.

Ia juga mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat dana mengendap diduga hasil kriminal sebesar Rp39 trliun

"Saya juga dapat laporan, bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun, uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening enggak jelas," kata Prabowo.

Karena sumber dan rekening yang dihasilkan dari tindak kriminal tersebut, Prabowo menduga uang mereka tidak diketahui siapapun. Ia meyakini uang tersebut akan dialirkan kepada 'simpanan' mereka, baik itu yang sah maupun tidak.

"Mungkin dia (koruptor) banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut," ujarnya.

Prabowo menjelaskan uang di rekening bank itu tidak diurus. Sehingga, uang tersebut diambil negara.

"Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat," jelasnya.

Di sisi lain, Prabowo mengapresiasi atas kerja Satgas PKH. Ia menilai Satgas PKH telah banyak menyelamatkan uang negara.

"Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ada suatu kehormatan bagi saya dan juga suatu kebahagiaan untuk hadir dalam acara ini. Saya kira ini sudah acara yang kesekian kali, sudah ke berapa kali ini ya? Keempat kali ya? Keempat kali dengan total penyerahan berapa? Total 40 triliun kurang lebih ya," tuturnya.

Untuk diketahui, Prabowo sudah empat kali menyaksikan penyerahan uang triliuan rupiah dari hasil sitaan Satgas PKH.

Pertama, pada Senin (20/10/2025), Prabowo menyaksikan penyerahan uang Rp13 triliun hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO dari tiga korporasi ke negara.

Kedua, pada Rabu (24/12/2025). Saat itu, uang yang disita sebesar Rp 6.625.294.190.469,74. Ketiga, pada Jumat (10/4/2026) sebesar Rp 11.420.104.815.858 pada Jumat (10/4/2026).

Keempat, Rabu (13/5/2026), Prabowo menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan yang dilakukan Satgas PKH sebesar RpRp10.270.051.886.464.

