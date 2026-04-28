Prabowo Tiba di Jawa Tengah, Tinjau Pengelolaan Sampah hingga Proyek Hilirisasi

Penyambutan Presiden RI Prabowo Subianto saat tiba di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, untuk agenda kunjungan kerja ke Jawa Tengah di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (28/4/2026). Pesawat yang membawa Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap, pukul 12.07 WIB.

Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Dandim 0703/ Cilacap Letkol Inf. Andi Azis, dan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono turut menyambut kedatangan Prabowo dan rombongan. Selanjutnya, Prabowo bergerak menuju Kabupaten Banyumas.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Cilacap dan disambut langsung oleh Plt Bupati Cilacap beserta unsur TNI-Polri, Selasa (28/4/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Di Kabupaten Banyumas, Prabowo dijadwalkan meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sampah terpadu yang diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan lingkungan yang berkelanjutan di berbagai wilayah.

Sebelumnya, pesawat yang membawa Presiden RI Prabowo Subianto lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 10.50 WIB.

Turut mendampingi Prabowo dalam kunjungan kerja kali ini yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.