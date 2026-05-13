Prabowo Tonton Langsung ‘Gunungan Uang’ Rp10,27 T dari Penertiban Hutan di Kejagung

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:26 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Foto: Tangkapan Layar/Satpres).

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang sebesar Rp10,27 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Agenda tersebut berlangsung di kawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan pantauan Inilah.com, Prabowo tiba sekitar pukul 13.48 WIB dengan mengenakan pakaian safari berwarna cokelat dan peci hitam.

Kedatangan Prabowo turut didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Selanjutnya, Prabowo menyalami jajaran Kabinet Merah Putih yang turut hadir dalam acara tersebut.

Sejumlah menteri juga tampak hadir, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Adapun total uang yang diserahkan kepada pemerintah sebesar Rp10,27 triliun atau Rp10.270.051.886.464.

Nilai tersebut terdiri atas denda administratif sebesar Rp3,423 triliun serta hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan non-PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga akan menyerahkan lahan seluas 2,3 juta hektare yang telah berhasil dikuasai kembali.

