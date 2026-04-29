Prabowo Yakin Swasembada Energi 2029: Negara Kaya Pasti Diincar Banyak Pihak

Presiden Prabowo Subianto meninjau fasilitas SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), sekaligus memaparkan target renovasi ratusan ribu sekolah hingga 2028. (Foto: Biro Pers)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto meyakini banyak pihak yang ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai swasembada energi pada akhir tahun 2029 mendatang. Ia pun memastikan pemerintah akan bekerja cepat supaya target swasembada itu bisa dicapai lebih dulu.

"Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat ya," kata Prabowo di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah optimistis target tersebut bisa tercapai. Pasalnya, Indonesia dikaruniai sumber yang luar biasa dan tugas pemerintah hanya tinggal mengelola sumber tersebut sepandai-pandainya dan seberani mungkin.

"Kita optimis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak. Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (28/4/2026). Pesawat yang membawa Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap, pukul 12.07 WIB.

Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Dandim 0703/ Cilacap Letkol Inf. Andi Azis, dan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono turut menyambut kedatangan Prabowo dan rombongan. Selanjutnya, Prabowo bergerak menuju Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Banyumas, Prabowo dijadwalkan meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sampah terpadu yang diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan lingkungan yang berkelanjutan di berbagai wilayah.

