Prajurit TNI Gugur Lagi di Lebanon, Arab Saudi Turut Sampaikan Duka

Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta menyampaikan belasungkawa kepada Pemerintah Indonesia atas gugurnya Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia saat bertugas di Lebanon.

Kedubes Arab Saudi di Jakarta menyatakan ungkapan duka terdalam kepada keluarga Praka Rico serta rakyat dan Pemerintah Indonesia atas wafatnya prajurit TNI itu dalam misi menjaga perdamaian yang tergabung dalam Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) akibat serangan Zionis Israel.

Dalam pernyataan Kedubes Arab Saudi di platform X, Sabtu (25/4/2026), Kerajaan Arab Saudi juga menyatakan solidaritas kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.

Praka Rico Pramudia menjadi prajurit kedua TNI yang gugur akibat serangan artileri, yang diindikasikan berasal dari Israel terhadap posisi UNIFIL, sejak 29 Maret lalu.

Praka Rico mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (24/4) usai dirawat selama hampir sebulan akibat luka yang diderita dalam insiden yang terjadi di Adchit Al-Qusayr itu. Insiden serangan itu juga menyebabkan gugurnya Praka Farizal Rhomadhon.

Dengan wafatnya Praka Rico, Indonesia sudah kehilangan empat prajurit TNI saat bertugas bersama UNIFIL di Lebanon selatan dalam sebulan terakhir.

Pernyataan Belasungkawa Kemhan

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengungkapkan satu prajurit TNI yang bertugas di Lebanon, yaitu Praka Rico Pramudia gugur setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dalam unggahan akun resmi instagram Kementerian Pertahanan, dijelaskan pihak Kementerian Pertahanan mengucapkan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI AD itu.

"Gugurnya Praka Rico Pramudia dalam pelaksanaan misi perdamaian dunia bersama UNIFIL di Lebanon Selatan menjadi duka yang mendalam. Almarhum wafat setelah menjalani perawatan akibat luka yang dialami dalam penugasan," seperti dikutip dari akun instagram resmi Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).