Pramono Anung Patok Target Baru: Jakarta Wajib Tembus Top 50 Dunia!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan Ibu Kota mampu menembus jajaran 50 besar kota global dunia dalam beberapa tahun ke depan. Target ambisius ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seiring berbagai pembenahan yang tengah dilakukan di berbagai sektor.

Pramono mengungkapkan, posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota global saat ini menunjukkan tren positif. Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, Jakarta berhasil naik dari peringkat 74 menjadi 71 dari total 156 kota dunia.

"Dalam waktu 10 bulan, Alhamdulillah sudah naik menjadi 71. Tapi kami menargetkan mudah-mudahan di akhir jabatan bisa masuk top 50 kota global dunia," kata Pramono saat Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, target tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah indikator utama sebagai kota global, kata Pramono, mulai terpenuhi, mulai dari aspek keamanan, inklusivitas, hingga pertumbuhan ekonomi.

Salah satu capaian yang disoroti adalah meningkatnya tingkat keamanan Jakarta. Saat ini, Jakarta disebut menempati posisi kedua sebagai kota teraman di kawasan Asia Tenggara, berada di bawah Singapura.

"Ini pertama kalinya Jakarta berada di posisi nomor dua. Biasanya kita di peringkat lima atau enam," ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga mengklaim kondisi sosial masyarakat semakin inklusif. Berbagai perayaan keagamaan disebut berlangsung terbuka dan kondusif, mencerminkan keberagaman yang terjaga di Ibu Kota.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jakarta juga dinilai stabil dengan angka mencapai 5,59 persen. Bahkan, kontribusi Jakarta terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 16,67 persen, menjadikannya sebagai salah satu motor utama perekonomian Indonesia.

Meski demikian, Pramono mengakui masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama terkait ketimpangan sosial yang tercermin dari tingginya gini rasio. Untuk itu, Pemprov terus mendorong berbagai program di bidang pendidikan dan kesejahteraan sebagai upaya pemerataan.

Ke depan, berbagai pembenahan infrastruktur dan kualitas hidup warga juga akan terus dilakukan guna memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang kompetitif di tingkat dunia.

