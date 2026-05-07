Pramono: Gen Z Punya Peran Strategis Majukan Jakarta, Harus Dapat Ruang

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri kegiatan "Para Kartini Masa Kini: Perempuan Memilih" di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Kamis (7/5/2026). (Foto: Antara/Lia Wanadriani Santosa)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menila generasi Z atau Gen Z memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Jakarta di masa depan, terutama saat Ibu Kota didorong menjadi kota global yang inklusif dan kompetitif.

Menurut Pramono, generasi muda saat ini bukan hanya bagian dari bonus demografi, tetapi juga motor perubahan sosial, ekonomi, hingga budaya di Jakarta. Karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi Gen Z untuk berkembang dan terlibat dalam pembangunan kota.

"Jakarta kalau mau maju sebagai kota global, inklusif, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, maka peran Gen Z-nya harus mendapatkan ruang yang maksimal," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Punya Cara Pandang Berbeda

Pramono lantas mengatakan Gen Z memiliki cara pandang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka lebih terbuka terhadap keberagaman, kolaborasi, dan perkembangan teknologi digital yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan perkotaan.

Pramono mencontohkan bagaimana generasi muda memaknai sosok Raden Ajeng Kartini bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan simbol kebebasan berekspresi dan keberanian menentukan jalan hidup.

Menurut dia, Gen Z saat ini memandang emansipasi sebagai kebebasan memilih peran secara setara, baik di bidang teknologi, ekonomi kreatif, maupun gerakan sosial di ruang digital.

"Mereka adalah generasi yang tidak lagi melihat gender sebagai penghalang, melainkan sebagai spektrum kekuatan berkolaborasi secara setara," ujarnya.

Dipengaruhi Generasi Muda

Pramono juga menegaskan bahwa masa depan Jakarta akan sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan kreativitas generasi muda. Karena itu, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memberi ruang bagi inovasi dan partisipasi anak muda.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025 Provinsi DKI Jakarta, generasi Z yang lahir pada 1997-2012 mencapai 24,12 persen dari total penduduk Jakarta. Jumlah itu menjadi yang terbesar kedua setelah generasi milenial sebesar 24,82 persen.

Besarnya populasi usia produktif tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Jakarta untuk memperkuat daya saing sebagai kota global di masa mendatang.

