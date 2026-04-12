Pramono Sudah Lihat Video Sopir Bajaj Dipalak Rp100 Ribu di Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung marah besar melihat video aksi pemalakan terhadap sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Dari video yang beredar, sopir mengaku diminta uang Rp100 ribu per hari.

Pramono langsung memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengambil tindakan tegas.

"Kemarin saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP serta Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal itu," kata Pramono, Minggu (12/4/2026).

Praktik premanisme dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan tumbuh di Ibu Kota. Sebagai gubernur, ia memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap aksi yang meresahkan masyarakat.

"Tidak ada kompromi lagi. Premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur tidak ragu untuk menindaknya," ujarnya.

Kronologi Pemalakan Sopir Bajaj di Tanah Abang

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info memperlihatkan detik-detik dugaan pemalakan terhadap sopir bajaj. Video tersebut direkam oleh penumpang yang berada di dalam kendaraan.

Saat bajaj mulai berjalan, sopir tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang diduga pelaku pemalakan dan meminta uang. Dalam percakapan antara perekam video dan sopir, disebutkan nominal yang diminta cukup besar, yakni Rp100 ribu per hari.

"Kalau di Tanah Abang memang seperti itu ya? Diminta apa tuh? Tapi palak atau apa sih, Bang?" tanya penumpang.

"Iya, palak. Sehari Rp100 ribu," jawab sopir.

Pelaku juga disebut kerap mengancam sopir jika tidak diberi uang. Bahkan, kaca depan bajaj tersebut dilaporkan rusak akibat ulah pelaku.

"Terus kalau nggak dikasih gimana, Bang?" tanya penumpang.

"Diteriakin maling. Ini pada pecah nih (kaca depan bajaj)," jawab sopir.