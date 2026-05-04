Pramono Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah Jadi 4 Kategori

Ukuran Font Kecil Besar

Pemprov DKI Jakarta resmi mengubah arah kebijakan pengelolaan sampah dengan mewajibkan warga memilah sampah dari rumah. Kebijakan itu tertuang dalam instruksi gubernur (Ingub) yang telah diteken oleh Gubernur Pramono Anung.

Langkah ini menandai pergeseran pendekatan dari sebelumnya berbasis imbauan menjadi kewajiban yang harus dijalankan masyarakat. Pemprov menilai, tanpa perubahan perilaku warga, persoalan sampah di Jakarta akan terus berulang.

"Saya sudah menandatangani instruksi gubernur untuk proses pemilahan sampah," kata Pramono di Balai Kota, Senin (4/5/2026).

Kebijakan tersebut juga dilatarbelakangi keterbatasan kapasitas di TPST Bantargebang yang selama ini menjadi tempat pembuangan utama sampah Jakarta. Kondisi fasilitas itu dinilai tidak lagi mampu menampung seluruh produksi sampah ibu kota, terlebih setelah sempat terjadi longsor.

Menurut Pramono, warga kini tidak punya pilihan selain mulai membiasakan diri memilah sampah dari sumbernya. "Mau tidak mau, suka tidak suka, warga harus terbiasa memilah sampah," tegasnya.

Dalam aturan tersebut, masyarakat diminta mengelompokkan sampah ke dalam empat kategori, yakni sampah organik yang mudah terurai, sampah anorganik yang bisa didaur ulang seperti plastik, kertas, dan logam, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), serta sampah residu yang tidak dapat diolah kembali.

Pemprov DKI juga berencana memperluas gerakan ini secara masif di seluruh wilayah administrasi. Sebelumnya, uji coba pemilahan sampah telah dilakukan di sejumlah titik, seperti Rorotan dan Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk memperkuat implementasi, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam deklarasi bersama gerakan pilah sampah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi publik sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Dengan terbitnya Ingub ini, pengelolaan sampah di Jakarta tak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem hilir. Peran rumah tangga menjadi kunci, sekaligus ujian bagi konsistensi warga dalam mengubah kebiasaan sehari-hari.