Prediksi Final Liga 2 PSS Sleman Vs Garudayaksa

Stadion Maguwoharjo akan menjadi saksi bisu penentuan "Raja" kasta kedua sepak bola Indonesia. Laga puncak Final Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026 antara PSS Sleman vs Garudayaksa FC bakal digelar Sabtu (9/5/2025).

Meski tiket promosi ke Liga 1 Super League sudah aman di tangan, laga ini diprediksi tetap berlangsung panas. Karena ada pertaruhan prestise dan legitimasi kekuatan antara juara Grup A dan juara Grup B.

Duel Juara Sejati

Kedua tim dipastikan tampil lepas. PSS Sleman dan Garudayaksa FC telah menuntaskan target utama mereka: promosi ke kasta tertinggi.

Kondisi "tanpa beban" ini justru menjadi sinyal bahaya bagi pertahanan masing-masing. Namun meski sudah promosi, angkat trofi di ujung musim akan jadi pelengkap sempurna perjalanan kompetisi 2025/2026 bagi kedua kesebelasan.

Kedua tim akan bermain terbuka dan berburu gol cepat untuk memantapkan mental. Dengan statistik mentereng dalam urusan mencetak gol, kedua tim bakal saling balas gol untuk menentukan juara Liga 2.

Adu Tajam Lini Depan, Adu Kokoh Lini Belakang

Melihat statistik perjalanan musim ini, PSS Sleman sedikit lebih diunggulkan. Tim berjuluk Elang Jawa ini menutup grup B dengan koleksi 56 poin dan sangat produktif dengan total 53 gol.

Namun, Garudayaksa FC bukan lawan sembarangan. Sang jawara Grup A ini mengoleksi 52 poin dengan pertahanan yang sangat solid.

Menariknya, kedua tim memiliki catatan kebobolan yang identik, yakni hanya 19 kali kebobolan. Hal ini membuktikan bahwa barisan belakang keduanya adalah yang terbaik di liga musim ini.

Inspirasi dari Adhyaksa FC

Garudayaksa FC datang ke Sleman dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka terinspirasi oleh kesuksesan Adhyaksa FC yang mampu menjungkirbalikkan prediksi saat menumbangkan Persipura di babak play-off.

Bermain di kandang lawan bukan masalah bagi Garudayaksa. Mereka siap merusak pesta PSS Sleman di hadapan pendukung fanatiknya demi membawa pulang trofi juara ke markas mereka.