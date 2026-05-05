Prediksi Jalan Sinner di Italian Open 2026

Alexander Zverev dan Jannik Sinner akan saling berhadapan pada partai final turnamen tenis ATP Masters 1000 Madrid Open 2026.

Jannik Sinner siap mencatatkan sejarah baru untuk mencetak Career Golden Masters di Italian Open atau Internazionali BNL d'Italia 2026, Roma.

Sinner, yang mengejar gelar ATP Masters 1000 keenam berturut-turut untuk memperpanjang rekornya itu, akan memulai upayanya dengan melawan Alex Michelsen atau Sebastian Ofner.

Hasil undian juga menunjukkan petenis nomor satu dunia tersebut berpotensi menghadapi Jakub Mensik paling cepat pada babak ketiga.

Mensik, yang menempati unggulan ke-26, adalah salah satu dari dua pemain yang telah mengalahkan petenis Italia itu pada 2026, setelah melakukannya di perempat final Doha pada Februari.

Jika Sinner mencapai babak keempat, dia diunggulkan untuk bertemu Arthur Fils.

Sinner menang mudah dua set langsung melawan Fils Jumat lalu di semifinal Madrid Open 2026, tetapi dia tetap akan waspada terhadap petenis Prancis yang sedang dalam performa terbaiknya itu. Fils berada di peringkat keempat dalam ATP Live Race To Turin.

Saat ini dengan catatan 30-2 untuk musim ini, menurut indeks menang/kalah ATP, Sinner bisa saja menjadi petenis kedua setelah Novak Djokovic yang menang di keseluruhan sembilan turnamen Masters 1000 atau disebut Career Golden Masters.

Djokovic telah memenangi setiap turnamen Masters 1000 setidaknya dua kali.

Bintang-bintang 10 besar dunia seperti Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, dan Daniil Medvedev juga berada di bagian undian yang sama dengan Sinner.

Unggulan keempat Auger-Aliassime berpotensi menghadapi sesama petenis Kanada Denis Shapovalov pada pertandingan pertama, sementara bintang muda Joao Fonseca berpotensi menjadi lawan di babak ketiga.

Unggulan kelima Shelton akan memulai pertandingan melawan pemain kualifikasi.

Mantan petenis nomor satu dunia, Medvedev, yang memenangi satu-satunya gelar lapangan tanah liatnya sejauh ini di Roma pada 2023, menghadapi ujian berat di pertandingan pembuka melawan Stefanos Tsitsipas atau Tomas Machac.

Di bagian bawah undian, Djokovic siap bertanding, yang penampilan pertamanya setelah absen lebih dari enam pekan karena cedera. Juara enam kali di Roma itu akan memulai pertandingan melawan Marton Fucsovics atau petenis kualifikasi.

Djokovic berada di perempat final yang sama dengan unggulan kedelapan dan favorit tuan rumah Lorenzo Musetti, serta unggulan ke-11 Jiri Lehecka dan unggulan ke-23 Casper Ruud, yang diunggulkan untuk bertemu di babak ketiga.

Unggulan kedua Alexander Zverev, yang mencapai final pertamanya pada 2026 di Madrid sebelum kalah dari Sinner, akan berupaya untuk segera membalas kekalahan telaknya pada laga puncak turnamen di ibu kota Spanyol itu.

Zverev, juara dua kali Roma, akan menghadapi sesama petenis Jerman Daniel Altmaier atau Zhang Zhizhen di pertandingan pembukanya.

Unggulan keenam Alex de Minaur berpotensi menjadi lawan Zverev di perempat final.

De Minaur akan memulai ATP Masters Roma melawan harapan tuan rumah Matteo Arnaldi atau Jaume Munar, dan kemudian diunggulkan untuk menghadapi bintang baru Rafael Jodar pada babak ketiga.

Laga tersebut akan menjadi pertemuan head to head kedua mereka setelah bertemu pada babak kedua di Madrid, di mana Jodar yang berusia 19 tahun meraih kemenangan telak 6-3, 6-1.