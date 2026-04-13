Prediksi MU Vs Leeds United: Setan Merah Mau Segel Peringkat 3!

Manchester United (MU) siap menjauh dari kejaran Aston Villa di klasemen Liga Inggris saat kedatangan Leeds United di Old Trafford, Selasa (14/4/2026) pukul 02.00 WIB dini hari.

MU bertekad mengamankan peringkat ke-3 klasemen akhir Liga Inggris demi tiket langsung Liga Champions musim depan.

Saat ini MU berada di posisi ketiga klasemen sementara Premier League dengan raihan 55 poin.

Kemenangan atas Leeds akan membawa MU menjauhi Aston Villa yang menempel ketat di posisi keempat sekaligus membuka peluang meraih tiket ke Liga Champions musim depan.

Performa di bawah Carrick juga stabil. Dari 10 laga, MU mencatat tujuh kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan.

Old Trafford menjadi benteng kuat. MU tidak terkalahkan dalam 18 laga kandang liga terakhir melawan Leeds United, dan hanya sekali kalah dari 20 pertemuan terakhir di liga.

Meski begitu, Leeds bukan tanpa bahaya karena mereka menahan imbang MU dua kali dari tiga pertemuan terakhir.

Leeds juga baru saja memastikan diri lolos ke semifinal FA Cup 2025/2026 setelah mengalahkan West Ham di pekan lalu.

Yang jadi kelemahan Leeds adalah, mereka berada di tangga ke-15, hanya tiga strip dari zona degradasi.

Selain itu, Leeds kesulitan saat bermain tandang. Mereka tidak pernah menang dalam 12 laga tandang terakhir di Premier League.

Pelatih MU, Michael Carrick, menegaskan para pemain siap menghadapi Leeds dan dalam kondisi fisik yang segar setelah menjalani jeda kompetisi selama 24 hari. Pertandingan terakhir MU tercatat pada 20 Maret lalu saat ditahan imbang 2-2 oleh Bournemouth.

“Kami dalam kondisi bagus. Para pemain umumnya kembali dari pertandingan internasional dalam keadaan baik, jadi itu menggembirakan, terutama ketika mereka pergi dan memainkan begitu banyak pertandingan. Ketika Anda memiliki begitu banyak pemain yang pergi, Anda selalu berharap mereka kembali dalam keadaan baik.” kata Carrick dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (13/4/2026).