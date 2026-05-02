Prediksi MU Vs Liverpool: Duel Rebutan Tiga Besar !

Panggung megah Old Trafford siap membara. Duel klasik bertajuk North West Derby antara Manchester United menjamu Liverpool akan tersaji pada pekan krusial Liga Inggris 2025/2026, Minggu (3/5/2026) pukul 23.00 WIB.

Bukan sekadar gengsi rivalitas abadi, laga ini menjadi pertaruhan hidup-mati demi satu tiket ke Liga Champions musim depan.

Manchester United kini berada di ambang pintu gerbang kompetisi elite Eropa, sementara Liverpool datang dengan misi balas dendam sekaligus menjaga asa.

Carrick dan Misi "Satu Kemenangan Lagi"

Di bawah arahan Michael Carrick, Setan Merah perlahan menemukan kembali identitasnya. Setelah sempat limbung, MU bangkit dengan menyapu bersih dua laga terakhir melawan Chelsea dan Brentford.

Bermain di depan pendukung sendiri menjadi senjata rahasia; Old Trafford musim ini jauh lebih angker bagi tim tamu dibanding musim sebelumnya.

Sorotan utama tentu tertuju pada sang kapten, Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal ini tampil fenomenal dan tengah berupaya memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Liga Inggris.

Di lini depan, ketajaman Gakpo dan Isak diharapkan kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan.

Liverpool Pincang Tanpa Sang Raja

Di kubu tim tamu, Arne Slot sebenarnya membawa modal impresif berupa tiga kemenangan beruntun. Namun, awan mendung menyelimuti The Reds menyusul absennya sang mesin gol, Mohamed Salah, akibat cedera hamstring.

Kehilangan Salah adalah pukulan telak. Tanpa sang "Raja Mesir", Liverpool harus memutar otak untuk membongkar pertahanan United yang kian solid. Pasukan Merseyside wajib menang jika ingin lolos otomatis ke Liga Champions tanpa perlu menggantungkan nasib pada hasil pertandingan tim lain di pekan-pekan terakhir.

Aroma Balas Dendam AnfieldMotivasi Liverpool kian berlipat mengingat pada pertemuan pertama musim ini, mereka harus malu di kandang sendiri setelah takluk 1-2 dari MU di Anfield.

Laga malam nanti adalah kesempatan emas bagi Virgil van Dijk dkk untuk membalas luka tersebut.

Prediksi Skor: Pertempuran Sengit Berakhir Tanpa Pemenang?

Meski kedua tim tampil menyerang, pengamat memprediksi laga akan berjalan sangat ketat. Melansir Sportsmole, skor imbang 1-1 dinilai menjadi hasil yang paling realistis.

Tekanan mental yang besar dan absennya beberapa pilar kunci membuat kedua tim kemungkinan besar akan bermain lebih berhati-hati di menit-menit akhir.

Jika hasil ini benar terjadi, MU tetap berada di jalur aman menuju Liga Champions, sementara Liverpool harus berjuang ekstra keras hingga pekan pamungkas.