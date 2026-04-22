Prediksi Persita Vs Bali United: Tim Tamu Bakal Lebih Dominan?

Bali United dalam motivasi tinggi menjelang laga menghadapi Persita Tangerang pada pekan 29 Super League di Stadion Internasional Banten, Serang, Kamis (23/4/2026).

Bermain bermain tandang, Serdadu Tridatu tetap mematok tiga poin usai modal positif karena pada pekan sebelumnya berhasil mengemas kemenangan.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan kemenangan yang didapatkan oleh Bali United pekan sebelumnya memberikan dampak besar terhadap mental pemain.

"Ya, pada pertandingan terakhir kami bermain sangat baik, jadi itu kembali memberi kami kepercayaan diri yang bagus dan perasaan yang positif," jelas Jansen.

Bali United tak bisa tampil dengan kekuatan penuh sebab beberapa pemain mereka harus absen ketika menghadapi Persita Tangerang.

Meski absennya sejumlah pilar utama akibat akumulasi kartu, serta beberapa pemain yang masih dalam pemulihan cedera, menjadi tantangan tersendiri, dia tetap yakin dengan kedalaman skuad yang dimiliki Bali United.

"Kami kehilangan dua pemain, Boris dan Bagas. Kami juga tidak diperkuat Jordi Bruijn dan Mirza Mustafic, jadi itu pemain-pemain penting," ujar Jansen.

"Tapi saya pikir kami tetap membawa skuad yang bagus ke lapangan, kami juga punya bangku cadangan yang kuat. Kami sudah menonton video pertandingan, kami menganalisisnya. Waktu menuju pertandingan berikutnya memang singkat, tapi kami sudah siap," sambung Jansen.

Kini dengan waktu persiapan yang terbatas, Bali United tetap menjalani latihan secara maksimal dan fokus utama tim adalah menjaga momentum positif sekaligus memaksimalkan enam laga tersisa di akhir musim.

"Kami akan berjuang untuk meraih kemenangan," pungkasnya.

Bali United tentu berambisi untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Super League setelah kini menempati peringkat 10 dengan 39 poin dari 28 laga.

Tuan Rumah Sulit Cetak Gol

Dari kubu tuan rumah, Persita Tangerang tengah dirundung masalah ketajaman lini depannya setelah tiga laga sebelumnya takluk dengan skor 0-1 dari Persebaya Surabaya, Arema FC dan Persik Kediri.

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menjelaskan jika baik lini depan harus bisa mencetak gol untuk bisa memulihkan kepercayaan diri pemain setelah sempat tertinggal.

"Dalam hal gol, saya rasa pertahanan kami sangat solid sepanjang musim," ujar Pena.

Pena menambahkan dirinya berharap bahwa pertandingan menghadapi Bali United adalah momentum bagi Persita Tangerang untuk bangkit dan kembali mencetak gol.

Mantan pelatih Persija Jakarta itu melanjutkan diharapkan Persita Tangerang bisa kembali menunjukkan ketajaman, seperti yang mereka lakukan sebelum bulan puasa.

"Situasi ini tidak biasa bagi kami. Kami memiliki pemain di tim yang mampu mencetak gol. Hokky, Rayco, Alexa, Nur, Esal dan banyak pemain yang bisa mencetak gol," jelas Pena.

"Jadi saya yakin, mereka juga merasakan sakit karena hal-hal seperti ini. Dan besok semoga kita bisa membantu mereka mencetak gol dan memenangkan tiga poin," pungkasnya.

Kemenangan tentu dibutuhkan oleh Persita Tangerang saat ini untuk memperbaiki peringkat mereka di klasemen sementara Super League di posisi delapan dengan 41 poin dari 28 laga.