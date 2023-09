Presiden AS Jatuh dari Sepeda, Joe Biden: Saya Baik-baik Saja

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terjatuh dari sepedanya saat tengah berlibur di negara bagian Delaware, Sabtu (18/6/2022).

Biden jatuh ketika ia sedang bersepeda dengan istrinya, Jill Biden. Biden bersepeda menghampiri sekelompok orang yang berada di dekat jalur sepeda di Cape Henlopen State Park.

Biden kemudian mencoba menghentikan sepeda, namun karena kakinya tak turun ke jalan, Biden pun terjatuh."Saya membuat kaki saya tersangkut (di pedal)," kata Biden kepada reporter yang bepergian bersamanya setelah ia jatuh.

"Saya baik-baik saja," lanjutnya. Setelah itu, beberapa agen rahasia AS langsung membantu Biden bangun.

President Biden fell when he tried to get off his bike at the end of a ride Saturday at Cape Henlopen State Park near his beach home in Delaware, but said he wasn’t hurt. https://t.co/sPwPvAYg8w pic.twitter.com/naHLqEisgI