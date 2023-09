Presiden AS Joe Biden Ketiduran di KTT COP26

Presiden Amerika Serikat Joe Biden tertidur dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Conference of the Parties 26 (KTT COP26) tentang perubahan iklim, Senin 1 November 2021 waktu setempat.



Biden tertangkap kamera memejamkan matanya dalam posisi duduk sambil menyilangkan tangan. Politikus senior Partai Demokrat itu tertidur saat pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB.



Biden cukup lama tertidur di atas kursinya. Ia baru tersadar ketika seorang staf menghampirinya. Ketika itu Biden sedang menunggu giliran untuk berpidato di depan forum.



Dalam pidatonya, Biden meminta para pemimpin dunia berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim. Ia meminta para pemimpin dunia tidak lagi berdiam diri.



Dilansir dari laman resmi United Nations Climate Change, COP26 adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change, yang ditandatangani pada 1992. Namun KTT COP baru berlangsung pertama kali pada tahun 1995 di Berlin, Jerman.



Dalam forum tingkat tinggi tahunan ini, ada 197 negara yang terlibat pertemuan untuk membicarakan dan menanggulangi isu perubahan iklim global. COP26 kali ini digelar di Glasgow, Skotlandia, pada 1-2 November 2021.