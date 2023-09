Presiden China Xi Jinping tak Diberi Kesempatan Pidato dalam KTT COP26

Presiden China tidak diberi kesempatan berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Conference of the Parties 26 (KTT COP26) tentang perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia.



Xi yang tidak hadir secara fisik memilih untuk berpidato melalui sambungan video. Namun pemimpin China itu tidak diberi kesempatan.



"Setahu saya penyelenggara konferensi tidak memberikan metode tautan video," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin kepada wartawan.



Xi hanya diberi kesempatan menyampaikan pernyataan secara tertulis. Dilansir dari Reuters, dalam pernyataannya Xi tidak menawarkan komitmen iklim China yang baru. Ia hanya meminta negara peserta COP26 untuk menepati janji dan memperkuat sikap saling percaya dan kerja sama.



Selain Xi, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir secara fisik dalam KTT COP26. Ketidakhadiran Putin dilaporkan akibat kasus COVID-19 yang kembali naik di negara Beruang Merah.



Diketahui, sejumlah pemimpin negara yang berpidato dalam COP26 menyampaikan komitmen untuk mencapai target emisi karbon nol bersih dan menjaga batas kenaikan suhu 1,5 derajat celcius sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris. Komitmen ini dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global.



Selain pidato tentang perubahan iklim, juga terjadi insiden tak biasa dalam sebuah KTT yang dihadiri oleh seorang Kepala Negara. Kejadian tersebut yaitu momen Presiden Amerika Serikat Joe Biden tertidur saat mendengarkan pidato Kepala Negara lain.



Biden cukup lama tertidur di atas kursinya. Ia baru tersadar ketika seorang staf menghampirinya. Ketika itu Biden sedang menunggu giliran untuk berpidato di depan forum.



COP26 adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change, yang ditandatangani pada 1992. Namun KTT COP baru berlangsung pertama kali pada tahun 1995 di Berlin, Jerman.



Dalam forum tingkat tinggi tahunan ini, ada 197 negara yang terlibat pertemuan untuk membicarakan dan menanggulangi isu perubahan iklim global. COP26 kali ini digelar di Glasgow, Skotlandia, pada 1-2 November 2021.