Presiden Iran Tegaskan takkan Berunding di Bawah Ancaman dan Blokade

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tidak akan ada dialog dengan AS selama sanksi dan ancaman militer berlanjut. (Foto: Anadolu Agency)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengirim pesan kuat kepada dunia internasional terkait kelanjutan dialog diplomatik. Ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan pernah bersedia duduk di meja perundingan jika masih dihantui oleh tekanan, ancaman, ataupun blokade ekonomi.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Pezeshkian dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Sabtu (25/4/2026). Menurutnya, ruang dialog yang efektif hanya bisa tercipta jika ada titik temu dan lingkungan yang benar-benar kondusif.

Trauma Kegagalan Diplomasi Masa Lalu

Pezeshkian menyoroti bahwa pengalaman negosiasi sebelumnya justru memperdalam jurang ketidakpercayaan publik di Iran. Hal ini terjadi karena proses dialog selama ini berjalan beriringan dengan pemberian sanksi dan tekanan militer yang masif.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa dialog tidak bisa berjalan efektif jika sanksi, tekanan, dan blokade tetap diberlakukan secara bersamaan," tegas Pezeshkian, sebagaimana dikutip dari kantor berita Anadolu Agency.

Ia menggarisbawahi prasyarat mutlak sebelum memulai pembicaraan apa pun: penghentian total sikap bermusuhan dan adanya jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang di masa depan.

Kehadiran Militer Perumit Situasi

Selain masalah ekonomi, Presiden Iran ini juga mengkritik meningkatnya aktivitas militer di kawasan Timur Tengah. Pezeshkian menilai kehadiran kekuatan militer asing justru memperkeruh suasana dan melemahkan semangat dialog damai.

Sikap tegas Teheran ini muncul di tengah upaya keras Pakistan sebagai mediator untuk menghidupkan kembali pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat. Eskalasi konflik diketahui meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, terutama sejak perang meletus pada 28 Februari lalu yang kini meluas ke seantero kawasan.

Kebuntuan di Islamabad

Upaya rekonsiliasi yang dimediasi Pakistan sejauh ini masih menemui jalan buntu. Putaran pertama perundingan di Islamabad dua pekan lalu gagal membuahkan kesepakatan konkret untuk mengakhiri perang.

Padahal, pembicaraan tersebut diharapkan bisa memperpanjang gencatan senjata yang sempat dimediasi Pakistan pada 8 April, yang kemudian disetujui untuk diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump. Namun, dengan sikap terbaru Pezeshkian, nasib perundingan selanjutnya kini berada di ujung tanduk.