Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Duka untuk Korban Gempa Maroko

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan duka cita terdalam bagi rakyat Maroko usai diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 6,8 pada Jumat (8/9/2023) malam waktu setempat.

Ucapan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam bahasa Inggris melalui akun resminya di platform media sosial X (sebelumnya bernama Twitter) pada Sabtu (9/9/2023).

"My deepest condolences to the people of Morocco following the tragic earthquake. Our thoughts and prayers are with the victims, their families & everyone affected by this incident," tulis akun @jokowi.

Gempa dahsyat yang mengguncang Maroko itu dilaporkan telah memakan korban jiwa sebanyak 2.012 orang. Dilaporkan pula sebanyak 2.059 orang terluka, termasuk 1.404 di antaranya dalam kondisi kritis.

Bukan hanya korban jiwa dan luka-luka, gempa itu juga merusak bahkan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Sejumlah bangunan bersejarah di Marrakesh turut rusak akibat gempa.

Adapun pusat gempa berada dekat Kota Ighil di Provinsi Al Haouz, sekitar 70 kilometer sebelah selatan kota wisata Marrakesh.

Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat gempa tersebut merupakan salah satu gempa terkuat yang melanda wilayah negara Afrika Utara itu dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.