Angin perubahan berembus di semenanjung Balkan. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memberikan apresiasi tinggi atas pelantikan Rumen Radev sebagai Perdana Menteri Bulgaria yang baru pada Jumat (8/5/2026) waktu setempat. Ucapan selamat ini menandai babak baru hubungan diplomatik antara Sofia dan Brussel di tengah situasi global yang kian dinamis.

Melalui akun resminya di platform media sosial X, von der Leyen menekankan pentingnya kerja sama erat antara Uni Eropa dan Bulgaria dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Selamat kepada Rumen Radev atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Bulgaria. Di tengah perubahan geopolitik yang mendalam, kita memiliki agenda yang kuat untuk dikerjakan," tegas von der Leyen, menyiratkan bahwa kepemimpinan Radev sangat dinantikan untuk memperkuat posisi kawasan.

Kemenangan Mutlak Progressive Bulgaria

Penunjukan Rumen Radev, yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Bulgaria, dilakukan pada Kamis setelah proses politik yang cukup panjang. Partainya, Progressive Bulgaria, berhasil meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen yang digelar pada April lalu.

Kemenangan ini bukan sekadar pergantian kekuasaan biasa, melainkan representasi dari keinginan rakyat Bulgaria untuk keluar dari kemelut politik yang menjerat mereka selama bertahun-tahun. Dengan dukungan parlemen yang solid, Radev kini memikul tanggung jawab besar untuk menyusun kabinet yang mampu merespons kebutuhan mendesak warga di tengah ketidakpastian ekonomi Eropa.

Harapan Stabilitas di Tengah Kebuntuan Politik

Langkah Radev menuju kursi perdana menteri dinilai banyak pihak sebagai oase bagi stabilitas politik di Bulgaria. Sebagai informasi, negara ini sempat mengalami masa-masa sulit dengan catatan sejarah yang cukup melelahkan: menggelar delapan kali pemilihan umum dalam kurun waktu hanya lima tahun terakhir.

Ketidakstabilan tersebut sebelumnya membuat banyak kebijakan strategis terhambat. Namun, dengan mandat kuat yang kini dipegang oleh Radev, harapan akan hadirnya pemerintahan yang langgeng kini kembali muncul. Rakyat Bulgaria berharap kepemimpinan kali ini tidak berakhir dengan pembubaran parlemen prematur seperti yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

Kepercayaan Publik dan Sikap terhadap Ukraina

Berdasarkan laporan Bulgarian National Television, tingkat kepercayaan publik terhadap Rumen Radev tetap berada di angka yang tinggi. Ia dianggap sebagai figur yang konsisten dan mampu menjaga kedaulatan nasional di tengah tekanan internasional.

Satu hal yang menjadi sorotan dunia internasional adalah sikap politik Radev terkait krisis di Eropa Timur. Selama ini, ia secara terbuka beberapa kali menyuarakan penolakan terhadap pemberian bantuan militer untuk Ukraina.

Radev lebih memilih untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan perundingan damai, sebuah posisi yang sering kali memicu perdebatan di internal Uni Eropa namun sangat populer di mata konstituennya di dalam negeri.

Kini, di bawah nakhoda PM Rumen Radev, Bulgaria bersiap memainkan perannya di panggung Eropa dengan wajah baru yang lebih stabil, sembari tetap menjaga prinsip diplomasi yang selama ini ia gaungkan.