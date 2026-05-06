Presiden Lula Tuntut Israel Bebaskan Segera Aktivis Global Sumud Flotilla

Presiden Brasil Lula da Silva mengecam penahanan aktivis Global Sumud Flotilla oleh Israel dan menuntut pembebasan segera Thiago Avila serta Saif Abukeshek. (Foto: Associated Press)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva melancarkan protes keras terhadap pemerintah Israel. Ia menuntut pembebasan segera para aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla, termasuk warga negaranya, Thiago Avila, yang ditahan saat menjalankan misi bantuan menuju Gaza.

Melalui pernyataan resminya di platform media sosial X pada Selasa (5/5/2026), Presiden Lula menegaskan bahwa penahanan Thiago Avila adalah tindakan yang melampaui batas dan tidak memiliki dasar pembenaran. Ia menyebut situasi ini sebagai pelanggaran serius yang harus menjadi perhatian dunia.

"Terus menahan warga negara Brasil, Thiago Avila, anggota armada Global Sumud, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah Israel," tegas Lula.

Pelanggaran Hukum Internasional

Aksi militer Israel terhadap armada bantuan tersebut terjadi pada 30 April 2026 di dekat pulau Kreta, Yunani. Lokasi pencegatan yang terpaut sekitar 966 kilometer dari Gaza itu dipandang Brasil sebagai bukti nyata pelanggaran hukum internasional karena dilakukan di perairan bebas.

Lula menyatakan bahwa pencegatan terhadap aktivis di wilayah perairan internasional memicu kekhawatiran besar bagi keselamatan warga sipil yang membawa misi kemanusiaan. "Situasi ini harus dikutuk oleh semua pihak," imbuhnya.

Laporan Ancaman Pembunuhan dan Isolasi

Kondisi para aktivis di dalam tahanan dilaporkan sangat memprihatinkan. Kelompok advokasi Israel, Adalah, membeberkan bahwa Thiago Avila bersama warga negara Spanyol, Saif Abukeshek, mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

Keduanya dikabarkan mendekam dalam sel isolasi dengan paparan lampu yang menyala terus-menerus selama 24 jam. Tidak hanya itu, laporan tersebut juga mengungkap adanya ancaman kematian yang diterima para aktivis selama dalam masa penahanan.

Brasil dan Spanyol Bersatu

Merespons situasi tersebut, pemerintah Brasil tidak tinggal diam. Brasil telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Spanyol untuk menekan Israel agar memberikan jaminan keamanan penuh bagi kedua warga negara mereka.

Hingga saat ini, para aktivis tersebut diperkirakan akan tetap berada di balik terali besi setidaknya hingga 10 Mei mendatang. Namun, Lula mendesak agar Israel segera mengakhiri penahanan tersebut tanpa syarat.

"Pemerintah kami bersama pemerintah Spanyol menuntut agar keduanya mendapat jaminan keamanan penuh dan segera dibebaskan," pungkas Presiden Brasil tersebut.