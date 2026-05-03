Presiden Miguel Diaz-Canel Sebut Ancaman Militer AS ke Kuba Kian Berbahaya

Ketegangan diplomatik antara Havana dan Washington berada di titik nadir. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel Bermudez melontarkan kritik pedas dengan menyebut ancaman militer Amerika Serikat (AS) terhadap negaranya telah mencapai tingkat yang berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Melalui unggahan di platform media sosial X, Diaz-Canel menuding Presiden AS Donald Trump sengaja memicu agresi militer demi memuaskan segelintir kelompok kepentingan.

"Presiden Amerika Serikat meningkatkan ancaman agresi militernya terhadap Kuba hingga ke tingkat yang berbahaya. Komunitas internasional harus mencatat apakah langkah kriminal semacam itu diizinkan berlangsung demi memuaskan kepentingan kelompok kecil yang kaya dan berpengaruh," tulis Diaz-Canel, Minggu (3/5/2026).

Tekanan Ekonomi Lewat Sanksi Perbankan

Gejolak ini dipicu oleh kebijakan terbaru Washington. Belum lama ini, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperketat ruang gerak finansial Kuba. Aturan tersebut membatasi institusi keuangan asing untuk bertransaksi dengan individu atau perusahaan di Kuba yang masuk dalam daftar sanksi AS.

Merespons kebijakan tersebut, Diaz-Canel menyebut langkah Trump sebagai cerminan dari "kemelaratan moral" pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, pengetatan embargo ini bukan sekadar urusan politik, melainkan intimidasi dari kekuatan militer terbesar dunia yang menyebabkan kerusakan signifikan bagi rakyat Kuba.

Dalih Keadaan Darurat Nasional

Kebijakan agresif Washington sebenarnya telah terlihat sejak awal tahun. Pada 29 Januari lalu, Trump meneken perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif impor tinggi terhadap negara-negara pemasok minyak ke Kuba.

Saat itu, Trump menyatakan status keadaan darurat dengan dalih Kuba merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Namun, Havana membantah keras tudingan tersebut. Pemerintah Kuba menilai AS tengah menggunakan instrumen energi untuk 'mencekik' ekonomi nasional dan membuat kondisi kehidupan masyarakat setempat semakin tak tertahankan.

Tekad Mempertahankan Kedaulatan

Meski berada di bawah tekanan militer dan ekonomi yang hebat, Diaz-Canel menegaskan bahwa rakyat Kuba tidak akan tinggal diam. Ia memastikan setiap upaya penyerangan terhadap negaranya akan dihadapi dengan perlawanan penuh.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa rakyat Kuba memiliki tekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air mereka dari segala bentuk dominasi asing. Situasi di kawasan Karibia ini kini menjadi perhatian serius komunitas internasional, seiring dengan meningkatnya retorika perang dari Gedung Putih.