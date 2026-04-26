Presiden RI Prabowo Subianto Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

Wujud karangan bunga dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk El Rumi dan Syifa Hadju. (Dokumentasi: Inilah.com/ Harris Muda)

Ukuran Font Kecil Besar

Pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju tengah melangsungkan proses akad nikah di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026). Presiden RI Prabowo Subianto tak ketinggalan mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat.

Karangan bunga dari kepala negara tiba di lokasi sekitar pukul 10.45 WIB. Rangkaian bunga tersebut didominasi warna biru dengan tulisan berwarna putih.

Dalam karangan bunga itu, Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

"Selamat berbahagia El Rumi dan Syifa. Prabowo Subianto, Presiden RI," tulis karangan bunga tersebut.

Menariknya, karangan bunga tersebut ditempatkan secara khusus di sisi kiri pintu masuk lobi hotel, menjadikannya satu-satunya karangan bunga yang berada di posisi tersebut.

Sementara itu, karangan bunga dari rekan artis hingga pejabat lainnya berjejer di pintu masuk area gedung, hingga jalan yang terletak di belakang Hotel Raffles Jakarta. Seluruh karangan bunga berisi kalimat ucapan selamat atas pernikahan El dan juga Syifa.

Tidak hanya didominasi oleh rekan sesama figur publik, kiriman bunga tersebut juga datang dari jajaran elit pejabat negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih.

Tampak di antaranya kiriman dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita serta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani. Tak ketinggalan, Sekretaris Kabinet RI, Teddy Indra Wijaya, juga turut mengirimkan ucapan serupa.

Sebelumnya, jelang momen sakral putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut, atmosfer di sekitar lokasi acara memang terasa hidup.

Sejak pagi hari, hiruk-pikuk persiapan di area lobi hotel sudah terlihat sangat intens. Sejumlah tamu yang terdiri dari lingkaran keluarga dekat, kolega artis, hingga tokoh-tokoh penting tanah air mulai berdatangan memadati area penyambutan.

Mengingat banyaknya tokoh besar yang hadir, sistem pengamanan di Hotel Raffles Jakarta pun diberlakukan secara berlapis. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas keamanan telah melakukan sterilisasi ketat di sejumlah titik strategis guna menjaga kondusivitas acara.

Pengetatan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Kabar mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam momen bersejarah El dan Syifa membuat protokol keamanan ditingkatkan ke level tertinggi demi kelancaran prosesi.

