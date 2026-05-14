Prestasi Satgas PKH Bikin Bandit Gerah, Prabowo: Jangan Takut!

Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan uang hasil sitaan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/5/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang telah menyita puluhan triliun rupiah dari hasil kejahatan. Menurutnya, Satgas PKH banyak tidak disukai para koruptor dan bandit.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan uang ke kas negara di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (14/5/2026).

"Saya paham Satgas PKH bukan Satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian. Ya itu, bandit-bandit perampok itu enggak suka sama kalian. Ya tinggal kamu, kamu takut sama mereka atau kamu bela rakyat? Tergantung kamu,” kata Prabowo.

"Tapi saya lihat prestasi kalian. Empat kali saya diundang atas nama rakyat, saudara menyetor. Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang berhasil kita selamatkan. Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Prabowo berpesan agar Satgas PKH tidak takut dalam menegakkan hukum. Pasalnya, Satgas PKH berjalan pada kebenaran.

"Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan," jelasnya.

Untuk diketahui, Prabowo sudah empat kali menyaksikan penyerahan uang triliunan rupiah dari hasil sitaan Satgas PKH.

Pertama, pada Senin (20/10/2025), Prabowo menyaksikan penyerahan uang Rp13 triliun hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO dari tiga korporasi ke negara.

Kedua, pada Rabu (24/12/2025), uang yang disita sebesar Rp6.625.294.190.469,74.

Ketiga, pada Jumat (10/4/2026), sebesar Rp11.420.104.815.858.

Keempat, pada Rabu (13/5/2026), Prabowo menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan yang dilakukan Satgas PKH sebesar Rp10.270.051.886.464.