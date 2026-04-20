Prewedding Jelang Pernikahan, El Rumi dan Syifa Hadju Tampak Elegan Bak Raja-Ratu Jawa

Pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju tampil mengenakan busana adat Jawa. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari Instagram El Rumi).

Jelang pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang akan digelar Minggu (26/4/2026), putra kedua musisi Ahmad Dhani tersebut, membagikan foto Prewedding terbaru dengan berbalut busana yang kental adat Jawa.

Foto-foto ini mengangkat konsep seolah El dan Syifa merupakan raja dan ratu Jawa, dengan dandanan yang ciamik identik dengan penguasa keraton.

El kemudian membubuhkan caption simpel yang bermakna pewarisan budaya.

"Sebuah cinta yang ditulis dalam bahasa warisan Jawa," kata El dikutip Senin (20/4/2026).

Mimik wajah serius ditampilkan oleh El pada beberapa foto, sementara Syifa tampak tersenyum tipis namun begitu elegan saat mendampingi sang calon suami.

Selanjutnya, senyum merekah dari El dan Syifa tampak pada foto di slide ke-10, yang seolah tatapan mereka memancarkan cinta.

Sebelumnya, teka-teki waktu pernikahan pasangan selebritis El Rumi dan Syifa Hadju akhirnya mulai terkuak. Belakangan, keduanya diketahui akan melangsungkan pernikahan pada Minggu, 26 April 2026 mendatang di Hotel Raffles Jakarta.

Ya, informasi ini diketahui berdasarkan sebuah foto undangan resepsi pernikahan keduanya yang beredar di jagat maya.

Undangan resepsi pernikahan tersebut menampilkan desain yang elegan dengan latar belakang berwarna krem dan aksen dekorasi bunga serta pola etnik di beberapa sisi.

Nama lengkap kedua mempelai, Syifa Safira Nuraisah dan Ahmad Jalaluddin Rumi, tertulis dengan jelas di bagian tengah, lengkap dengan nama orang tua masing-masing di bawahnya.

Pada bagian pojok kanan atas, terdapat inisial 'ES' yang dirangkai secara artistik sebagai simbol penyatuan nama mereka.

Informasi pelaksanaan acara tertulis di bagian bawah, yang menunjukkan resepsi akan diselenggarakan Minggu, 26 April 2026, mulai pukul 18.30 WIB.

Seperti yang disebutkan di awal, lokasi yang dipilih adalah Dian Ballroom, Level 11, di Hotel Raffles Jakarta yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Secara keseluruhan tampilan undangan ini memberikan kesan formal, mewah, dan tertata rapi, mencerminkan kesakralan momen yang akan dibagikan kepada para tamu undangan.