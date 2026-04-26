Pria WN Korsel Ditangkap terkait Kasus Pemerkosaan di Gili Trawangan, Ini Kronologinya

Polres Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menyelidiki kasus dugaan rudapaksa (pemerkosaan) atau kekerasan seksual terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan (Korsel). Pelaku yang merupakan WN Korsel juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara I Komang Wilandra mengatakan lokasi kejadian berada di kawasan wisata Gili Trawangan.

“Dari hasil gelar perkara, terduga pelaku telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka,” katanya seperti dikutip, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, tersangka adalah pria berinisial L tidak memiliki hubungan kerabat dengan korban. Keduanya diketahui baru saling mengenal saat berada di Gili Trawangan untuk berlibur.

“Tidak ada hubungan kerabat. Pelaku dan korban pertama kali bertemu di lokasi tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi setelah keduanya menghadiri kegiatan hiburan malam.

“Tersangka diduga mengikuti korban hingga ke kamar, kemudian peristiwa tersebut terjadi,” katanya.

Penyidik telah menahan tersangka di rumah tahanan Polres Lombok Utara guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dalam kasus ini, penyidik menerapkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Pasal 473 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Wilandra menambahkan, pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan terkait penanganan kasus tersebut.

“Koordinasi dengan kedutaan sudah dilakukan, termasuk terkait status tersangka. Saat ini proses hukum masih berjalan dengan melengkapi berkas perkara,” ujarnya.