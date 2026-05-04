Problem Pilah Sampah dari Rumah di Jakarta

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menilai gerakan pemilahan sampah di masyarakat tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Selama ini, kebijakan yang ada dinilai masih bertumpu pada imbauan tanpa diikuti penyediaan fasilitas.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan pihaknya menemukan kebutuhan mendesak di lapangan berupa fasilitas pemilahan sampah, mulai dari tong sampah terpilah hingga dukungan infrastruktur lainnya di lingkungan warga.

"Selama ini kita hanya mengimbau, ‘tolong pilah sampah’. Tapi tanpa fasilitas, itu sulit berjalan. Karena itu Pansus mencatat kebutuhan sarana prasarana, salah satunya tong sampah untuk masyarakat," kata Judistira, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, penyediaan fasilitas harus berjalan beriringan dengan sosialisasi agar masyarakat lebih mudah memahami dan menerapkan pemilahan sampah dari rumah tangga.

Judistira menjelaskan, perubahan pendekatan pengelolaan sampah menjadi mendesak seiring kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang kian terbebani. Selama ini, sistem pengelolaan masih berorientasi pada pembuangan, bukan pengurangan dari sumber.

"Bantar Gebang sudah tidak bisa lagi menampung. Maka kita harus mulai dari hulu, dari rumah tangga, dengan memilah sampah menjadi organik, anorganik, dan residu," ujarnya.

Dalam skema tersebut, sampah organik diharapkan dapat dikelola lebih dekat dengan sumber, sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan melalui bank sampah atau proses daur ulang. Adapun residu menjadi bagian yang ditangani di fasilitas pengolahan lanjutan.

Selain fasilitas, Pansus juga mendorong pelibatan berbagai pihak, mulai dari perangkat wilayah, kader lingkungan, hingga pemanfaatan media sosial untuk memperkuat edukasi publik. Langkah ini dinilai penting agar perubahan perilaku masyarakat bisa terjadi secara luas dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi antara penyediaan sarana dan sosialisasi masif, DPRD berharap gerakan pilah sampah tidak lagi sekadar slogan, melainkan menjadi kebiasaan yang mampu mengurangi beban sampah Jakarta secara signifikan.