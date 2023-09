Produk Aftermarket Indonesia Jadi Daya Tarik Pengunjung Osaka Automesse 2023

Asosiasi modifikasi National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) terus memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis industri modifikasi Jepang melalui gelaran car and customizing motor show Osaka Automesse 2023 yang dihelat pada 10-12 Februari 2023 di Gedung INTEX (International Exhibition Center) Osaka, Jepang.

Dalam kesempatan kali ini, tim Great of Indonesia dari NMAA membawa misi memperkenalkan produk aftermarket dan modifikasi lokal Tanah Air ke kancah internasional sebagai pembuka rangkaian seri perdana OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2023 'The Future of Creativity'.

Setelah masa pandemi mereda di sejumlah negara, gelaran ke-26 Osaka Automesse disambut hangat oleh para pengunjung. Tahun ini menjadi kali keempat NMAA berpartisipasi di OAM 2023 membawa brand aftermarket lokal Tanah Air untuk menampilkan kreasi produknya.

Pada tahun ini, tim Great of Indonesia membawa berbagai produk aftermarket lokal seperti dari Yoong Motor Group: Osram Indonesia, Lumens Light, Saber Industries, Ruchi Vision dan Hyperion, lalu produk cat Belkote Paints dan hasil pengecatan tangki motor, Velg DNZ Wheels dan Turbo Bastard Wheel, serta produk stiker otomotif Maxdecal.

"Industri modifikasi nasional terus memperkuat kerja sama dengan para pelaku industri aftermarket di Jepang khususnya dalam meningkatkan promosi, bertukar ilmu dan pengalaman, dan juga peluang bisnis yang menjanjikan. Sejumlah kerja sama ini tentunya menjadi wujud nyata bagi pertumbuhan sektor industri aftermarket Indonesia dalam mempersiapkan berbagai terobosan di tahun 2023," kata Andre Mulyadi selaku Founder NMAA dan IMX Project Director, dalam keterangannya kepada Inilah.com.

Intensitas peningkatan kerja sama juga tercermin dari kerja sama yang selama ini berjalan baik dari pihak Osaka Automesse yang mendukung gelaran IMX setiap tahunnya. Dengan arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Menparekraf Sandiaga Uno, diharapkan kegiatan series pertama OLX Autos IMX 2023 dapat mendorong pertumbuhan industri modifikasi dan aftermarket Indonesia untuk bisa menembus pasar internasional yang berujung pada pembukaan lapangan pekerjaan baru.

"Selama gelaran OAM 2023 berlangsung, pastinya banyak hal pelajaran dan pengalaman berharga yang bisa di dapat oleh para brand aftermarket tanah air seperti dalam hal inovasi produk Indonesia yang seringkali mendapat sorotan dari para pelaku industri aftermarket di Jepang. Kerja sama ini membuahkan respons positif serta optimisme dari masing-masing brand aftermarket lokal agar terus melahirkan banyak inovasi terbaru supaya kita selalu siap dengan berbagai tantangan baru ke depannya," ujar Andre.

Hal senada diungkap oleh Dicky Farabi selaku Kepala ITPC Osaka Kementerian Perdagangan RI. Menurut Dicky, kehadiran Great of Indonesia dalam event Osaka AutoMesse 2023 merupakan langkah konkret kolaborasi pemerintah bersama pemangku kepentingan dan para pelaku kreatif dalam memajukan ekosistem produk lokal aftermarket Indonesia.

"Memanfaatkan momentum 65 tahun hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang, partisipasi ini makin mengenalkan produk aftermarket Indonesia, insan kreatif, para kreator dan modifkator Tanah Air. ITPC Osaka terus mempromosikannya agar mendapatkan komitmen perdagangan yang saling menguntungkan," ucap Dicky.

Sementara itu, Director of Marketing OLX Autos Indonesia Sandy Maulana mengatakan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap modifikasi akan berpengaruh terhadap kemunculan produk-produk baru di industri aftermarket.

"Bukti nyata tingginya minat modifikasi terlihat dari penjualan produk aftermarket buatan Indonesia yang terus diminati. Untuk itu, series pertama OLX Autos IMX 2023 yang digelar di Osaka Automesse 2023 menjadi peluang mengoptimalkan mutu produk aftermarket. Terlebih lagi, nantinya para pecinta modifikasi disuguhkan produk terbaik Indonesia yang punya kualitas setara dengan produk internasional," ujar Sandy.

Ia melanjutkan, OLX Autos IMX 2023 nantinya bisa menjadi referensi yang tepat bagi para pecinta otomotif untuk melakukan modifikasi kendaraan secara proper, nyaman, dan tidak memunculkan dampak negatif termasuk dalam hal pemilihan mobil sebagai kanvas untuk mereka dalam berkreasi.

"Kolaborasi OLX Autos Indonesia dan IMX 2023 berkomitmen membuka wadah kreativitas generasi milenial dan Gen Z demi mendukung kreativitas, inovasi, serta memperluas jaringan bisnis potensial melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini sejalan dengan komitmen OLX Autos dalam menyuguhkan platform jual beli mobil bekas berkualitas berbasis teknologi," ucap Sandy.

Dalam rangka membangun kesadaran pentingnya potensi besar industri aftermarket di Indonesia, Sekjen Osaka Automesse Management Yoshizaka meyebut industri aftermarket Indonesia terus mengalami perkembangan tiap tahun. Hal ini terbukti dari beragam produk aftermarket baru yang dapat meningkatkan aspek fungsional dalam sebuah modifikasi.

"Kami melihat produk aftermarket Indonesia berpotensi memenuhi keinginan pasar Internasional karena peningkatan kualitas produk aftermarket Indonesia tak hanya mengejar aspek personalisasinya saja, melainkan juga membuat kendaraan tersebut semakin nyaman saat digunakan sehari-hari," tutur Yoshizaka.

Seiring tingginya minat personalisasi kendaraan masyarakat Indonesia tentu akan memilih produk aftermarket berkualitas, Yoshizaka melanjutkan OLX Autos IMX 2023 dapat menebar tren positif di ranah modifikasi Indonesia yang dikenal memiliki minat tinggi terhadap personalisasi kendaraan. Selain itu, dalam tema 'The Power of Creativity' menjadi cerminan eksplorasi para pelaku industri modifikasi.

"Industri modifikasi dan aftermarket Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Tidak menutup kemungkinan jika ke depannya modifikasi menjadi kebutuhan dan gaya hidup yang mendatangkan pengalaman berkendara menyenangkan bagi semua orang," tambahnya.

Catatan positif produk aftermarket Tanah Air

Misi Great of Indonesia yang diusung oleh NMAA di pameran Osaka Automesse 2023 membawa angin segar bagi para produk aftermarket lokal yang berpartisipasi di dalamnya. Seluruh perwakilan produk mengaku antusias dalam memperkenalkan karya terbaiknya di publik Internasional.

Beberapa produk Indonesia yang memperkenalkan produknya secara langsung di gelaran OAM 2023 antara lain produk lampu dari Yoong Motor, Saber Industries dan Osram Indonesia; produk cat Belkote Paints; brand velg lokal DNZ Wheels dan Turbo Bastard; spesialis modifikasi lampu Lumens Light, produk stiker Max Decal; spesialis interior Vertue Concept; bengkel modifikasi ProRock Jakarta; serta kolaborasi NMAA dengan produk apparel Hammerstout.

Selama tiga hari pameran di Hall 6A Gedung Intex Osaka, tim modifikator dan produk aftermarket telah banyak mendapat ilmu, wawasan, dan pengalaman seputar industri modifikasi Jepang. Sebagai salah satu barometer modifikasi di dunia. Tim Great of Indonesia semakin optimis jika Indonesia dapat menerapkan banyak hal positif untuk mengembangkan produk dan bisnis ke depannya.

"Tahun keempat Yoong Motor Group Indonesia berpameran di Osaka Automesse membawa pencapaian positif. Dari tahun ke tahun kami bersyukur bisa lebih banyak memperkenalkan produk modifikasi yang dikembangkan langsung oleh tim Yoong Motor Group Indonesia tak sekedar menunjukan estetika saja, tetapi semakin mengarah ke aspek fungsional berkendara," sambut Yomin Sugianto, Founder Yoong Motor Group Indonesia.

Sebagai produsen pembuat produk cat otomotif, Belkote Paints melihat pasar aftermarket Jepang menjadi target konsumen dari Belkote Paints, selain membidik penjualan di pasar Asia Tenggara lainnya.

"Saat ini kami fokus mengembangkan produk cat efisien, ramah lingkungan, dan mudah diaplikasikan. Respons para pengunjung di pameran Osaka Automesse yang tergolong masif menjadi materi pengembangan produk serta membaca peluang tren baru di 2023,” sebut Andrew Budi Kurniawan, Marketing Director Belkote Paints.

Selain itu, Dipo Dwiki Harsya selaku Founder DNZ Wheels mengatakan, berpameran di OAM 2023 dalam kegiatan Great of Indonesia mendatangkan banyak inspirasi yang bisa dihadirkan oleh DNZ Wheels ke depannya.

"Animo saat pameran luar biasa. Bahkan, kita bisa mengenal lebih dalam tentang standar mutu kualitas velg di Jepang yang punya standar kualitas cukup ketat. Ini menjadi persiapan DNZ Wheels dalam membaca pergerakan tren dan peningkatan model serta kualitas supaya bisa menembus pasar luar negeri," terang Dipo.

Sementara itu, hal senada diungkapkan oleh Director Maxdecal, Nofian Hendra. Ia menyebut produk stiker Maxdecal yang ditampilkan selama pameran menarik minat pengunjung.

"Di Jepang saat ini kebutuhan stiker kendaraan juga meningkat dengan seiring banyaknya pemilik mobil yang menginginkan produk stiker yang bisa awet dalam kondisi cuaca ekstrem, mudah dipasang, dan juga bisa melindungi permukaan bodi dari baret," sebut Nofian.

Agenda tim Great of Indonesia selama berpameran turut mendatangkan banyak pelaku industri modifikasi yang ingin mengenal lebih dalam produk aftermarket buatan Indonesia. Hal ini menjadi penentu bagi ke depannya, sehingga akan lebih banyak produk buatan anak bangsa yang dilirik publik Internasional.

"Puji syukur selama series pertama OLX Autos IMX 2023 di pameran OAM 2023 berjalan lancar. Tim Great of Indonesia banyak membawa ilmu dan edukasi seputar pengembangan produk demi menjawab keinginan masyarakat. Pencapaian ini membuktikan jika modifikasi tak hanya sekedar tampilan luar saja, namun juga sangat membutuhkan aspek fungsi dan kenyamanan saat berkendara," tutup Andre Mulyadi.