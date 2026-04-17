10 Produk Makanan Indonesia yang Mendunia, Bule Sampai Ketagihan!

Jajanan yang sering dikonsumsi setiap hari, terasa sangat biasa dan tidak istimewa bagi orang Indonesia.

Namun di luar negeri, produk jajanan Indonesia justru cukup terkenal dengan rasanya yang gurih dan lezat.

Saking populernya, mereka kerap memborong jajanan tersebut saat berlibur di Indonesia agar bisa menikmatinya kembali di negara asal atau sebagai oleh-oleh untuk dibagikan kepada teman-temannya.

Produk Makanan Indonesia yang Mendunia

1. Kopiko

Permen kopi legendaris Kopiko telah diekspor ke lebih dari 100 negara, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika.

Permen ini sangat populer di kancah dunia karena dianggap sebagai “kopi kantong” yang sangat praktis.

Popularitasnya meledak setelah muncul dalam foto perbekalan astronaut NASA saat terbang ke luar angkasa.

Selain itu, Kopiko juga sering menjadi sponsor di berbagai drama Korea ternama seperti Vincenzo dan Hometown Cha-Cha-Cha.

2. Indomie

Makanan sejuta umat di Indonesia yang satu ini, telah diekspor ke lebih dari 100 negara dengan puluhan pabrik di luar negeri, seperti di Nigeria, Mesir, dan Turki.

Mi instan ini tidak hanya dinikmati oleh diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri, tetapi juga dinikmati oleh bule.

Varian rasa yang populernya adalah mi goreng dengan cita rasa manis, gurih, dan pedas, yang jarang ditemukan di produk internasional.

Bahkan di Nigeria, Indonesia sudah dianggap sebagai makanan pokok nasional karena saking lezatnya.

3. Tolak Angin

Obat herbal cair Tolak Angin juga diekspor ke beberapa negara, khususnya di pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Pasar utamanya bukan hanya diaspora Indonesia, tetapi warga lokal yang menyukai obat herbal yang dapat menghangatkan tubuh seperti Tolak Angin.

4. Greenfields

Susu Greenfields adalah produk lokal yang berasal dari Malang, Jawa Timur.

Sejak 2024, Greenfields sudah melakukan ekspor produk susu unggulannya ke beberapa negara Asia, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Hong Kong.

Di luar negeri, susu ini cukup populer karena proses pembuatannya menggunakan sistem integrated farming (peternakan dan pabrik di satu lokasi) yang menjamin kesegaran susuk tanpa banyak proses tambahan.

5. Kapal Api

Selain di Indonesia, Kapal Api juga menjadi merek kopi bubuk yang populer di kancah internasional dan telah diekspor ke lebih dari 68 negara, seperti pasar Asia, Timur Tengah, dan lainnya.

Kapal Api bisa mendunia karena menggunakan biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang begitu kuat saat diseduh.

6. SilverQueen

Brand cokelat asal Garut, Jawa Barat, Silverqueen, telah diekspor ke lebih dari 10 negara, termasuk Singapura, thailand, hingga Korea Selatan.

Silverqueen bisa mendunia karena tekstur coklatnya yang tidak mudah meleleh di suhu ruangan dan menghadirkan kacang mete yang melimpah di setiap gigitannya.

7. Extra Joss

Extra Joss pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 sebagai minuman energi bubuk yang dijual dengan harga terjangkau.

Minuman yang dibaluti dengan branding “maskulin” ini sudah diekspor ke beberapa negara tetangga, seperti di Filipina, Nigeria, hingga Afrika.

8. Equil

Masyarakat Indonesia sendiri, sering mengira kalau Equil adalah merek air mineral premium yang berasal dari Prancis, karena branding dan kemasannya yang begitu mewah.

Air minuman yang sering ditemukan di meja makan restoran bintang lima ini ternyata diproduksi di Sukabumi, Jawa Barat.

Berkat branding mewahnya yang begitu kuat, Equil sukses menembus pasar kelas atas di berbagai negara, mulai dari Singapura dan Hong Kong hingga ke jantung Eropa, Italia.

9. Kacang Dua Kelinci

Snack kacang yang berawal dari usaha rumahan di Pati, kini produknya telah menembus pasar Eropa dan Amerika.

Popularitas Kacang Dua Kelinci melonjak drastis saat menjadi salah satu sponsor resmi klub sepak bola dunia seperti Real Madrid pada tahun 2020.

Berkat strategi pemasaran tersebut, kredibilitas produk kacang lokal berhasil tembus ke level internasional.

10. Beng-Beng

Beng-Beng punya basis penggemar yang sangat besar karena menawarkan wafer dengan konsep 4-in-1 (wafer, karamel, krispi, dan cokelat), yang memberikan tekstur dan rasa yang begitu kaya.

Tak heran jika produk unggulan dari Mayora Group ini sukses menembus pasar global dan telah di ekspor ke lebih dari 100 negara di dunia, termasuk wilayah ASEAN, Tiongkok, Rusia, hingga Amerika Serikat.