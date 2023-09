Produk UMKM Masuk Mal, Menteri Sandi Bagikan Kiat-kiat Bisnis

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S Uno, bersama Smeshub Island mendorong UMKM melakukan transformasi digital demi memperluas pasar.

"Kita harus mendorong digitalisasi lebih kedepan lagi, jangan lupa selalu mencari cara bagaimana berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Sekarang zamannya berkolaborasi, berani mengambil resiko jangan hanya di zona aman," tegas Menteri Sandiaga saat membuka pameran produk UMKM di Kuningan City Mal, Jakarta, dikutip Rabu (12/4/2023).

Dalam kesempatan itu, Menteri Sandi terus mendorong pelaku UMKM terjun ke dunia digitalisasi, sesuai era saat ini yang serba online. Sejumlah tips atau kiat bisnis disampaikan untuk menarik minat konsumen. "Jalin relasi, bersilaturahmi. Miliki softskil tingkatkan keterampilan kita melalui upskilling, reskilling, dan new skilling," lanjut Menteri Sandi.

Sementara, Founder & CEO Smeshub Indonesia, Lutpi Ginanjar menjelaskan, UMKM Sahabat Sandi berkolaborasi dengan Smeshub, mendapatkan fasilitas membuka tenant di Mall Kuningan City, khususnya kuliner.

Lutpi mengatakan, para UMKM Sahabat Sandi berkesempatan menjual produknya selama 3 tahun di mall tersebut. Diadakannya kegiatan itu, diharapkan mampu membuka mindset pelaku UMKM mengenai dunia bisnis. Pelatihan pembuatan kue kering juga dihadirkan pada kegiatan tersebut agar peserta yang hadir bisa memiliki ide membuka lapangan pekerjaan.

"Dari sisi mindset yang ingin kita bangun adalah bagaimana lapangan pekerjaan tetap bisa dikembangkan. Kita kasih pelatihan, semoga mereka interest ke dunia bisnis hingga bisa membuat lapangan kerja makin meningkat," ungkap Lutpi.

Lutpi menambahkan, sosok Menteri Sandi yang penuh ide nan out of the box, mampu memberikan kreativitas pelaku UMKM khususnya anak muda. "Kita butuhkan sosok untuk memotivasi UMKM untuk punya spirit dan mindset yang berkembang, dukungan dari Pak Sandi juga sangat penting bagi kami dan UMKM," tutup Lutpi.