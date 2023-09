Prof Asep Saepudin Jahar Dilantik Sebagai Rektor Baru UIN Jakarta

Profesor Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., secara resmi ditetapkan sebagai Rektor baru UIN Jakarta untuk periode 2023-2027, menggantikan Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA yang telah menyelesaikan masa kepemimpinannya pada periode 2019-2023. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Menteri Agama Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, pada saat pelantikan Prof Asep pada Rabu (1/3/2023).

Dalam acara pelantikan di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama RI Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Sekretaris Jenderal Kemenag Prof. Dr. Nizar dan Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani turut hadir.

Dalam pernyataannya, Kepala Biro Administrasi Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Jakarta, Juanda Naim, menyatakan harapannya bahwa kehadiran Prof Asep sebagai Rektor baru akan membawa suasana dan semangat yang baru bagi UIN Jakarta. Ia juga berharap UIN Jakarta tetap menjadi barometer dalam bidang keilmuan dan keislaman, serta terus menjadi universitas PTN Badan Hukum, sesuai dengan harapan Menteri Agama.

“Saya dan para Kepala Biro UIN Jakarta lainnya siap memberikan support dan sumbangsih dengan apa yang disampaikan Pak Menteri agar UIN Jakarta menjadi barometer dan PTKIN Badan Hukum. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan kelapangan dan kesuksesan kepada Profesor Asep,” katanya mengutip laman resmi UIN Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Sebelum diangkat menjadi Rektor, Prof Asep menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta periode 2019-2023, menggantikan Prof. Jamhari Makruf yang diangkat menjadi wakil rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Sebelumnya, Prof Asep telah menduduki sejumlah jabatan struktural di UIN Jakarta, termasuk sebagai ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum LP2M.

Selain itu, Prof Asep juga merupakan seorang Guru Besar di bidang Sosiologi Hukum Islam dan mengajar berbagai mata kuliah, seperti Introduction to Islamic Law, Islamic Personal and Public Law, Theories and Methods of Islam Law, Comparative Islamic Family Law, dan Contemporary Fatwas in the Muslim World.

Ia juga telah menulis sejumlah artikel dan buku akademik, termasuk Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (2013) dan Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI (2021), serta mempublikasikan artikel di berbagai jurnal akademik internasional.

Profil akademiknya menunjukkan bahwa Prof Asep memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, lulus dari IAIN Jakarta pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah (1995) dan mendapatkan gelar magister (S2) dari McGill University, Montreal, Kanada, di bidang Islamic Studies-Hukum Islam (1999), serta gelar doktor (S3) dari Leipzig University, Jerman, di bidang Bahasa Arab dan Filologi (2005). Sebelum kuliah di IAIN Jakarta, Prof Asep menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, dan pendidikan dasarnya di SDN 1 Menes dan SMPN 1 Menes Pandeglang, Banten.