Profesi Dadakan Jelang Lebaran, Penyedia Jasa Penukaran Uang Jalanan

Menjelang Lebaran, acapkali kita jumpai profesi dadakan yakni jasa penukaran uang. Biasanya, mereka menjajakan uang cash anyar di pinggiran jalan. Dari tiap lembar uang yang ditukar, komisi mereka 10-20 persen.

Hutagaol, pria paruh baya yang menjadi penukar duit di dekat Pos Pengamanan Lebaran 2023 Polres Metro Bekasi Kota, Pospam Sumber Arta Kalimalang, terlihat begitu bersemangat. Mungkin karena banyak saingan. Di dekatnya, berjejer orang yang berprofesi sama. Menawarkan penukaran uang pecahan baru.

Kata Hutagaol, setiap harinya menyiapkan uang rupiah pecahan baru hingga Rp10 juta. Terdiri dari pecahan Rp5.000 hingga Rp50 ribu. "Penukaran pada Lebaran seperti ini ya kadang kadang ramai, kadang sepi. Nggak bisa dipastiin (ramainya), paling H-4 dan H-3 baru lumayan ramai," kata Hutagaol, Rabu (19/4/2023).

Menurutnya, kebanyakan pemudik yang lewat menukarkan uang pecahan baru Rp5.000 di mana ia akan mengambil keuntungan sekitar 10 persen.

Dengan demikian, setiap penukaran sebesar Rp100.000, ia bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000, yang dapat diberikan secara langsung ataupun melalui transfer.

Ia mengatakan, telah mulai berjualan di sekitar Jalan Kalimalang sejak H-10 Lebaran 2023 atau tanggal 12 April 2023, dan akan bertahan sampai sisa stok uang barunya habis.

Terkait potensi perampokan, ia terus mewaspadai berbagai jenis kejahatan seperti penjambretan yang rawan terjadi karena ia menjajakan jasa di pinggir jalan.

Sebelumnya, Kepala Pos Pengamanan Sumber Arta, Iptu Mian Siregar memprediksi malam ini, Rabu (19/4), akan terjadi puncak arus mudik dengan kendaraan roda dua, terutama yang melewati jalur arteri Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi.

Untuk itu, ia mengatakan bersiap pemberlakuan jalan satu arah atau one way untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan yang berpotensi terjadi. "One way diberlakukan secara situasional untuk mengatasi lonjakan yang menyebabkan kepadatan dan kemacetan," kata Mian.