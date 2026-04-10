Profil Amanda Rigby: Awal Karier, Bisnis, hingga Film yang Dibintangi

Jumat, 10 April 2026 - 08:00 WIB

Jumat, 10 April 2026 - 08:00 WIB

Amanda Lintang Larasati Rigby, yang dikenal sebagai Amanda Rigby, adalah seorang aktris, model, presenter, sekaligus pengusaha blasteran Inggris-Indonesia (Jawa) yang telah berkarier di industri hiburan sejak 2009.

Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sitkom Kejar Tayang melalui karakter Lea Michelle.

Sejak saat itu, Amanda terus aktif di dunia hiburan dan berkembang menjadi salah satu figur publik multitalenta.

Biodata Amanda Lintang Larasati Rigby

Nama lengkap : Amanda Lintang Larasati Rigby

: Amanda Lintang Larasati Rigby Nama panggung : Amanda Rigby

: Amanda Rigby Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 6 Januari 1992

, : Jakarta, 6 Januari 1992 Zodiak : Capricorn

: Capricorn Orang tua : Jocelyn (ayah), Rima (ibu, asal Yogyakarta)

: Jocelyn (ayah), Rima (ibu, asal Yogyakarta) Pasangan : Pernah menjalin hubungan dengan Nofel Saleh Halibi, diisukan dekat dengan Andre Taulany

: Pernah menjalin hubungan dengan Nofel Saleh Halibi, diisukan dekat dengan Andre Taulany Pendidikan : Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations

: Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations Media sosial : @amandarigby6 (Instagram)

: @amandarigby6 (Instagram) Pekerjaan: Aktris, Model, Presenter, Pengusaha

Tak hanya itu, kehidupan pribadinya juga sempat menarik perhatian, terutama ketika ia diisukan dekat dengan Andre Taulany.

Momen kebersamaan mereka di beberapa program televisi bahkan sempat membuat warganet menjodohkan keduanya, meski hubungan tersebut ditegaskan hanya sebatas profesional.

Biodata Lengkap Amanda Rigby, dari Film, Karier, hingga Bisnis

Perjalanan Karier Amanda Rigby

Amanda Lintang Larasati Rigby memiliki latar belakang keturunan Inggris dari sang ayah dan Indonesia (Yogyakarta) dari ibunya.

Perpaduan budaya tersebut turut membentuk karakter serta pesonanya yang khas, sehingga membuatnya mudah dikenali di industri hiburan Tanah Air.

Perjalanan karier Amanda Rigby bermula secara tidak terduga. Awalnya, Amanda hanya mencoba mengikuti casting iklan secara iseng.

Namun, dari pengalaman tersebut justru menjadi pintu masuknya ke dunia hiburan. Ia kemudian mulai dikenal sebagai model iklan sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan berakting.

Karier aktingnya mulai berkembang pada tahun 2009, dan namanya semakin melejit ketika membintangi sitkom Kejar Tayang (2009-2010).

Dalam sitkom tersebut, Amanda Rigby memerankan karakter Lea Michelle yang memiliki gaya khas, seperti Cinta Laura, sehingga membuatnya cepat dikenal oleh publik.

Seiring meningkatnya popularitas, Amanda Rigby mulai aktif terlibat dalam berbagai proyek hiburan, baik sinetron, sitkom, maupun menjadi bintang tamu di sejumlah program televisi.

Namun, di tengah kariernya yang sedang naik, ia sempat memutuskan untuk vakum demi fokus menyelesaikan pendidikan.

Setelah beberapa waktu, Amanda Rigby kembali ke dunia hiburan pada tahun 2017 dengan membintangi sitkom The Transmart sebagai Luvita.

Tidak berhenti di situ, karier Amanda Rigby terus berkembang dengan membintangi berbagai judul sinetron dan film.

Ia tampil dalam sinetron seperti Tangis Kehidupan Wanita (2018), Detektif Cinta (2019), hingga Janda Kembang (2022).

Di layar lebar, Amanda juga dipercaya memerankan karakter utama dalam film Sara & Fei: Stadhuis Schandaal (2018), serta terlibat dalam film I (2021) dan Survive (2021).

Selain dunia akting, Amanda Rigby juga menunjukkan kemampuannya sebagai presenter.

Ia pernah dipercaya membawakan program olahraga Focus EURO 2020 yang ditayangkan di RCTI, serta terlibat dalam liputan ajang sepak bola Eropa lainnya.

Fakta-Fakta Menarik Amanda Rigby

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Amanda Lintang Larasati Rigby:

Keturunan : Amanda memiliki darah campuran Inggris dari sang ayah dan Indonesia (Yogyakarta) dari ibunya, yang membuatnya memiliki pesona khas blasteran .

: Amanda memiliki darah campuran Inggris dari sang ayah dan Indonesia (Yogyakarta) dari ibunya, yang membuatnya memiliki . Awal karier : Perjalanan Amanda Rigby di dunia hiburan dimulai secara tidak sengaja setelah iseng mengikuti casting iklan dan berhasil menjadi model iklan.

: Perjalanan Amanda Rigby di dunia hiburan dimulai secara tidak sengaja setelah iseng mengikuti casting iklan dan berhasil menjadi model iklan. Vakum karier : Ia sempat berhenti dari dunia hiburan untuk fokus pada pendidikan sebelum akhirnya kembali pada tahun 2017.

: Ia sempat berhenti dari dunia hiburan untuk fokus pada pendidikan sebelum akhirnya kembali pada tahun 2017. Kehidupan asmara : Amanda pernah menjalin hubungan dengan pengusaha Nofel Saleh Halibi sejak tahun 2016, namun hubungan tersebut diketahui tidak berlanjut hingga pernikahan.

: Amanda pernah menjalin hubungan dengan pengusaha Nofel Saleh Halibi sejak tahun 2016, namun hubungan tersebut diketahui tidak berlanjut hingga pernikahan. Perjodohan publik : Amanda juga pernah dijodohkan dengan Andre Taulany setelah tampil bersama di beberapa program televisi, meski keduanya menegaskan hanya sebatas rekan kerja profesional.

: Amanda juga pernah dijodohkan dengan Andre Taulany setelah tampil bersama di beberapa program televisi, meski keduanya menegaskan hanya sebatas rekan kerja profesional. Status: Hingga saat ini, Amanda Rigby diketahui belum menikah.

Serial dan Film Amanda Rigby

Karier akting Amanda Lintang Larasati Rigby terus berkembang dengan membintangi berbagai judul serial dan film. Berikut daftar karya yang pernah ia bintangi:

Serial:

Kejar Tayang (2009-2010) - Lea Michelle

The Transmart (2016-2017) - Luvita

Cek Kontrakan Sebelah (2019) - Indah

Sahabat Cuan (2021) - Caca

Janda Kembang (2022) - Salmah

Suami-Suami Masa Kini 2 (2023) - Sharen

Dunia Tanpa Tuhan (2026)

Film:

Sara & Fei: Stadhuis Schandaal (2018) - Fei

I (2021) - Mila

Survive (2021) - Mila

Atas Nama Surga (2022) - Salwa Ramadhani

Marni: The Story of Wewe Gombel (2024) - Anissa

Yakin Nikah (2025)

Bisnis Amanda Rigby

Selain berkarier di dunia hiburan, Amanda Lintang Larasati Rigby juga diketahui merambah dunia bisnis dengan membangun beberapa usaha.

Ia diketahui memiliki beberapa sumber pemasukan, baik dari industri hiburan maupun bisnis yang dijalankannya.

Salah satu usaha yang cukup dikenal adalah Rigbys Cafe yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Selain itu, Amanda juga sempat terjun ke industri fashion melalui brand ISLA & SKYE serta House of I&S.

Namun, berdasarkan aktivitas yang terlihat di media sosial, beberapa bisnis fashion tersebut diduga sudah tidak lagi aktif.

Salah satunya, akun Instagram ISLA & SKYE diketahui terakhir melakukan unggahan pada November 2024.

Kumpulan Foto Amanda Rigby

Tampilan cantik dan anggun Amanda Rigby dalam acara film Yakin Nikah (Foto: Instagram / amandarigby6)

Amanda Rigby tampil cantik mengenakan kebaya (Foto: Instagram / amandarigby6)

Potret cantik Amanda Lintang Larasati Rigby (Foto: Instagram / amandarigby6)