Gajinya Miliaran? Ini Profil Bambang Soesatyo Komisaris Baru Lippo Karawaci

Bambang Soesatyo alias Bamsoet, anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mengumumkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dalam susunan komisaris terbarunya, ada satu nama yang mencuri perhatian, yaitu Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo merupakan politikus dan pengusaha Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) ke-15 periode 2019-2024.

Biodata Bambang Soesatyo

Nama lengkap : Bambang Soesatyo

: Bambang Soesatyo Nama panggilan : Bamsoet

: Bamsoet Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 September 1962

: Jakarta, 10 September 1962 Zodiak : Virgo

: Virgo Pasangan : Lenny Srimulyani

: Lenny Srimulyani Anak-anak : 8

: 8 Media sosial : @bambang.soesatyo (Instagram)

: @bambang.soesatyo (Instagram) Pendidikan : STIE Indonesia Jakarta, Universitas Terbuka, Universitas Padjadjaran

: STIE Indonesia Jakarta, Universitas Terbuka, Universitas Padjadjaran Pekerjaan: Politikus, Pengusaha, Komisaris Lippo Karawaci

Bambang Soesatyo lahir di Jakarta pada 10 September 1962 dari keluarga tentara. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyelesaikan pendidikan dasar dan tinggi di Jakarta.

Ia tercatat sebagai siswa SMA Negeri 14, Kramatjati, Jakarta Timur. Lalu, ia masuk Akademi Accounting Jayabaya, Jakarta, kemudian mengambil studi S1 di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, Jakarta, dan S2 di IM Newport Indonesia, Amerika.

Pada tahun 2023, ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Terbuka dan gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran.

Perjalanan Karier Bambang Soesatyo

Sejak muda, Bambang Soesatyo sangat aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan, bisnis, dan politik.

Dari pengalaman berorganisasi itulah Bambang mengasah keterampilan berpikir kritis, hingga memutuskan untuk mengawali karier sebagai seorang jurnalis di salah satu media ternama di Jakarta pada tahun 1985.

Selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya ia merintis karier di bidang tersebut, hingga dipercaya mengisi posisi strategis sebagai Pemimpin Redaksi, Direktur, dan Komisaris.

Bamsoet baru memulai perjalanan kariernya di dunia politik pada tahun 1995 bersama Partai Golkar.

Selama bergabung di partai politik tersebut, Bamsoet dipercaya menjadi Pengurus Pusat GM Kosgoro.

Kariernya di dunia politik mulai menanjak setelah ia menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar pada 2009.

Tidak lama setelahnya, ia terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar selama tiga periode berturut-turut, yakni pada 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.

Ia bahkan pernah mengisi posisi sebagai Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi E-KTP.

Puncak kariernya, Bamsoet terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

Setelah menyelesaikan masa jabatan, Bamsoet kembali terpilih sebagai anggota Komisi III DPR RI untuk periode 2024-2029.

Di luar politik, Bamsoet turut mendapat kepercayaan mengemban jabatan strategis sebagai Komisaris di PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Ia resmi mengemban jabatan tersebut berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada Jumat, 8 Mei 2026.

Kisaran Gaji Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Lippo Karawaci

Berdasarkan Laporan Tahunan 2025, PT Lippo Karawaci Tbk mengalokasikan dana sebesar Rp 5,399,082,438 untuk remunerasi seluruh jajaran Dewan Komisaris.

Angka tersebut merupakan total gabungan yang mencakup gaji pokok, bonus, serta berbagai tunjangan, baik yang bersifat tetap maupun variabel.

Sayangnya, laporan tersebut tidak merinci secara spesifik besaran upah yang diterima oleh masing-masing anggota secara individu.

Harta Kekayaan Bambang Soesatyo

Berdasarkan data dari situs resmi LHKPN, per akhir tahun 2024, Bamban Soesatyo tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp210.159.135.523.

Ia memiliki 27 tanah dan bangunan dengan nilai total Rp149,32 miliar. Salah satu aset termahalnya adalah tanah dan bangunan seluas 956 m2/393 m2 di Jakarta Pusat, yang nilainya ditaksir mencapai Rp32,5 miliar.

Bamsoet juga tercatat memiliki 17 kendaraan mewah dengan nilai total sekitar Rp19,8 miliar. Koleksinya terdiri dari Rolls Royce, Hummer, Tesla, Lamborghini, Volkswagen, hingga motor besar Harley Davidson.

Berikut adalah rincian aset kekayaan yang dimiliki Bambang Soesatyo selengkapnya: