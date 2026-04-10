Profil Bani Maulana Mulia, Bos sekaligus Cucu Pendiri Perusahaan Logistik Raksasa Samudera Indonesia

Jumat, 10 April 2026 - 09:30 WIB

Bani Maulana Mulia adalah pengusaha yang kini memegang kendali sebagai President Director PT Samudera Indonesia Tbk sejak Juni 2020.

Pria kelahiran tahun 1980 ini adalah generasi ketiga dari keluarga besar Soedarpo Sastrosatomo, tokoh legendaris yang mendirikan Samudera Indonesia.

Sekilas tentang Bani Maulana Mulia

Bani Maulana Mulia adalah seorang pengusaha sukses kelahiran tahun 1980. Ia tercatat sebagai alumni manajemen di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Deakin University Australia dengan mengambil jurusan keuangan.

Terlahir dari keluarga pengusaha, membuat Bani mendapatkan keistimewaan dalam merintis kariernya.

Di usianya yang terpaut sangat muda, yakni 21 tahun, ia berkesempatan bekerja sebagai intern dan staf di bagian keuangan di perusahaan keluarga, yaitu PT Samudera Indonesia Tbk.

Berhasil membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas yang luar biasa, Bani mendapat kepercayaan menjadi Direktur di PT Ngrumat Bondo Utomo, yang merupakan salah satu anak perusahaan keluarga.

Sejak saat itu, kariernya melesat dan ia mendapatkan kepercayaan menduduki posisi strategis di PT Samudera Indonesia Tbk.

Seperti Sekretaris Dewan Komisaris (2009-2013), Komisaris Utusan (2013-2016), hingga menjadi Managing Director (2016-2020).

Per Juni 2020, Bani resmi dipercaya memegang tanggung jawab besar sebagai President Director di PT Samudera Indonesia.

Selain memimpin perusahaan, ia juga menjabat sebagai CEO Samudera Shipping Line Ltd.

Harta Kekayaan Bani M. Mulia dan Keluarga

Dalam Laporan Tahunan perusahaan, tidak dicantumkan secara pasti berapa nominal remunerasi yang diterima oleh Dewan Direksi.

Informasi mengenai kekayaan Bani M. Mulia juga tidak diketahui.

Akan tetapi, sang kakek tercatat pernah masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes 2006.

Di luar itu, Bani Maulana tercatat punya kepemilikan saham PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) sebesar 52.594.700 atau 0,321 persen.

Fakta-Fakta Menarik Bani M. Mulia

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah sederet fakta-fakta menarik tentang Bani M. Mulia:

1. Cucu Pendiri PT Samudera Indonesia

Bani Mulia bukanlah orang sembarangan, ia memiliki garis keturunan konglomerat sebagai cucu dari Soedarpo Sastrosatomo, pendiri PT Samudera Indonesia.

Di masa jayanya, sang kakek dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada tahun 2006.

2. Generasi Ketiga Samudera Indonesia

Bani adalah anak dari putri ketiga Soedarpo Sastrosatomo, yaitu Chandraleika Mulia yang menjabat sebagai Komisaris Ngrumat Bondo Utomo.

Sementara ayah Bani bernama Masli Mulia yang menjabat sebagai Komisaris Utama Ngrumat Bondo Utomo.

3. Mantan Suami Lulu Tobing

Bani Mulia juga dikenal sebagai mantan suami dari aktris Lulu Tobing. Mereka menikah pada 24 Agustus 2019 dan resmi bercerai pada 16 April 2024.

Bani Mulia saat berada di Pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura (Foto: Instagram / banimmulia)

Bani Mulia dengan salah satu armada Samudera Indonesia (Foto: Instagram / banimmulia)

Di luar kesibukannya, Bani menyempatkan diri berlatih surfing, salah satu olahraga favoritnya (Foto: Instagram / banimmulia)