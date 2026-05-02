Profil Basmalah Gralind: Karier, Filmografi, Penghargaan, hingga Fakta Menarik

Sabtu, 2 Mei 2026 - 12:00 WIB

Basmalah Gralind merupakan salah satu aktris muda berbakat Indonesia yang telah membintangi puluhan judul, mulai dari FTV, sinetron, hingga film layar lebar.

Aktris yang memiliki nama lengkap Basmalah Nigista Saba Ebalent Gralind ini sudah memulai kariernya sejak usia sangat dini, bahkan sebelum masuk usia sekolah.

Berkat bakat dan konsistensinya, Basmalah Gralind berhasil berkembang menjadi salah satu bintang muda yang cukup bersinar di industri hiburan Tanah Air.

Biodata Basmalah Gralind

Nama lengkap : Basmalah Nigista Saba Ebalent Gralind

: Basmalah Nigista Saba Ebalent Gralind Nama panggilan : Basmalah, Mala

: Basmalah, Mala Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 November 2008

: Jakarta, 16 November 2008 Zodiak : Scorpio

: Scorpio Agama : Islam

: Islam Orangtua : H. Nurdin Ali (ayah) dan Alinda Daud (ibu)

: H. Nurdin Ali (ayah) dan Alinda Daud (ibu) Saudara : Balqiss Gralind (kakak)

: Balqiss Gralind (kakak) Media sosial : @basmalahku (Instagram)

: @basmalahku (Instagram) Pekerjaan: Aktris, model, presenter

Perjalanan Karier Basmalah Gralind

Sejak usia sangat muda, Basmalah Gralind sudah menunjukkan ketertarikan besar di dunia hiburan.

Ia bahkan mulai terjun ke industri ini sejak umur sekitar 3 tahun, menandakan bakatnya yang sudah terlihat sejak dini.

Langkah awal karier Basmalah Gralind dimulai pada tahun 2011 ketika ia berhasil menjadi finalis ajang Parenting Cover Hunt.

Kesempatan ini menjadi pintu pembuka baginya untuk masuk ke dunia entertainment.

Di tahun yang sama, Basmalah Gralind langsung menjajal dunia akting lewat sinetron Khadijah dan Khalifah.

Setelah itu, Basmalah Gralind mulai aktif mengambil berbagai proyek akting.

Pada tahun 2014, Basmalah tampil dalam sejumlah FTV, seperti Derita Suami Buta Terima Pacar Istri dan Di Mata Istriku, Aku Suami yang Gagal, yang semakin mengasah kemampuan aktingnya.

Memasuki tahun 2016, karier Basmalah Gralind semakin berkembang pesat. Ia dipercaya membintangi berbagai sinetron populer, di antaranya Kasih dan Bidadari, Jodoh Wasiat Bapak, hingga Kun Fayakun.

Tidak hanya itu, ia juga tampil dalam berbagai judul lain, seperti Nadin, Jumat ke-13, Utusan dari Surga, hingga Papan Ajaib dan Romantika di Rusun.

Peran-peran tersebut membuat namanya semakin dikenal luas oleh penonton televisi Indonesia.

Titik penting dalam perjalanan kariernya terjadi pada tahun 2019. Di tahun tersebut, Basmalah Gralind melakukan debut di layar lebar dengan membintangi tiga film sekaligus, yaitu Perjanjian dengan Iblis, MatiAnak, dan Habibie & Ainun 3.

Dalam film terakhir, ia memerankan sosok Ainun kecil, yang menjadi salah satu peran paling berkesan dalam kariernya.

Peran tersebut sukses mengangkat popularitasnya dan membawanya masuk dalam nominasi ajang Indonesian Movie Actors Awards 2020 untuk kategori Pemeran Anak-Anak Terbaik.

Setelah sukses di film, Basmalah Gralind terus memperluas kariernya ke berbagai proyek lainnya.

Ia tampil dalam web series Malapataka (2020) serta membintangi sejumlah sinetron populer, seperti Sultan Aji, Kembalinya Raden Kian Santang, hingga Jodoh Wasiat Bapak Babak 2.

Namanya semakin dikenal generasi muda ketika ia bermain dalam sinetron Dari Jendela SMP, lalu semakin melejit lewat perannya sebagai Mala di Panggilan dan Naura di Magic 5.

Selain itu, Basmalah Gralind juga masih aktif membintangi FTV bertema keluarga, seperti Pintu Berkah dan Ratapan Buah Hati.

Tak hanya di dunia akting, Basmalah Gralind juga sempat terlibat dalam proyek video klip berjudul Bertauhid pada tahun 2023.

Dengan pengalaman panjang sejak kecil dan puluhan judul yang telah dibintanginya, Basmalah Gralind menjadi salah satu aktris muda yang memiliki perjalanan karier matang dan menjanjikan di masa depan.

Fakta-Fakta Menarik Basmalah Gralind

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Basmalah Gralind:

Karier sejak dini : Basmalah sudah terjun ke dunia hiburan sejak usia sekitar 3 tahun dan mulai aktif berakting saat masih anak-anak .

: Basmalah sudah terjun ke dunia hiburan sejak usia sekitar 3 tahun dan . Produktivitas tinggi : Di usia yang masih muda, ia telah membintangi puluhan judul sinetron, FTV, hingga film layar lebar.

: Di usia yang masih muda, ia telah membintangi puluhan judul sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Keluarga artis : Ia memiliki kakak perempuan bernama Balqiss Gralind yang juga dikenal sebagai aktris dan influencer.

: Ia memiliki kakak perempuan bernama Balqiss Gralind yang juga dikenal sebagai aktris dan influencer. Latar belakang keluarga : Basmalah sempat menghadapi masa sulit setelah kedua orang tuanya berpisah saat ia masih kecil.

: Basmalah sempat menghadapi masa sulit setelah kedua orang tuanya berpisah saat ia masih kecil. Keturunan tokoh penting : Ia merupakan cucu dari Teuku Muhammad Ali Babar, yang pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Timur.

: Ia merupakan cucu dari Teuku Muhammad Ali Babar, yang pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Timur. Chemistry di layar : Basmalah kerap dipasangkan dengan Raden Rakha dan dikenal memiliki chemistry yang kuat, terutama dalam sinetron Panggilan dan Magic 5.

: Basmalah kerap dipasangkan dengan Raden Rakha dan dikenal memiliki chemistry yang kuat, terutama dalam sinetron Panggilan dan Magic 5. Panggilan akrab: Di kalangan penggemar dan orang terdekat, ia lebih sering disapa dengan nama “Mala”.

Filmografi Basmalah Gralind

Berikut adalah deretan karya akting yang telah dibintangi oleh Basmalah Gralind di berbagai platform, mulai dari film layar lebar hingga televisi:

Film

Berikut adalah sejumlah film yang dibintangi oleh Basmalah Gralind:

Perjanjian dengan Iblis (2019) sebagai Lara

Mati Anak (2019) sebagai Anna

Habibie & Ainun 3 (2019) sebagai Ainun kecil

Malapataka (2020) sebagai Jasmine

Jangan Buang Ibu (2026) sebagai Marsha

Web Series

Berikut adalah web series yang pernah dibintangi Basmalah:

Malapataka (2020) sebagai Jasmine

Serial TV

Berikut adalah deretan sinetron dan serial televisi yang pernah dibintangi Basmalah Gralind:

Khadijah dan Khalifah (2011)

Kasih dan Bidadari (2016) sebagai Fitri

Nadin (2017) sebagai Ani

Jumat ke-13 (2017) sebagai Ani

Jodoh Wasiat Bapak (2017–2018) sebagai Sulis

Utusan dari Surga (2018) sebagai Anggie

Kun Fayakun (2018) sebagai Icha

Papan Ajaib (2019) sebagai Carmel

Romantika di Rusun (2019) sebagai Dea

Sultan Aji (2020) sebagai Kulsum

Kembalinya Raden Kian Santang (2020) sebagai Nyimas Sekar Tanjung

Jodoh Wasiat Bapak Babak 2 (2021)

Dari Jendela SMP (2022) sebagai Citra

Panggilan (2022–2023) sebagai Mala

Magic 5 (2023) sebagai Naura

FTV

Berikut adalah beberapa judul FTV yang pernah dibintangi Basmalah:

Derita Suami Buta Terima Pacar Istri (2014)

Di Mata Istriku, Aku Suami yang Gagal (2014)

Ratapan Buah Hati (2021)

Pintu Berkah (2021–2022) dan lainnya

Video Klip

Selain akting, Basmalah juga terlibat dalam proyek video klip berikut:

Bertauhid (2023)

Penghargaan Basmalah Gralind

Perjalanan karier Basmalah Gralind juga diiringi dengan apresiasi dari industri hiburan. Salah satu pencapaian pentingnya adalah:

Nominasi Pemeran Anak-Anak Terbaik di Indonesian Movie Actors Awards 2020 berkat perannya dalam film Habibie & Ainun 3

Kumpulan Foto-Foto Basmalah Gralind

Potret cantik Basmalah Gralind dalam sebuah pemotretan dengan gaun merah (Foto: Instagram / basmalahku)

Tampilan Basmalah Gralind dalam acara peringatan ulang tahun salah satu stasiun TV swasta (Foto: Instagram / basmalahku)

Basmalah Gralind saat umrah tepat di hari ulang tahunnya (Foto: Instagram / basmalahku)