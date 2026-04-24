Profil Bintang Piala Dunia 2026: Raphinha Siap Pimpin Brasil Jemput Bintang Keenam!

Februari 2016, seorang remaja kurus meninggalkan Porto Alegre dengan koper penuh mimpi dan tiket senilai €600.000 menuju Portugal. Saat itu, hampir tak ada yang meliriknya.

Namun sepuluh tahun kemudian, dunia sepak bola bersiap membungkuk hormat. Raphinha bukan lagi sekadar pemain pelengkap; ia adalah mesin tempur yang siap meledak di Piala Dunia 2026.

Perjalanan Raphinha adalah kisah tentang ketangguhan. Di masa mudanya, ia nyaris menyerah karena dianggap terlalu kecil secara fisik. Kini, di usia 29 tahun, ia berdiri sejajar dengan para legenda asal Porto Alegre seperti Ronaldinho dan Dunga.

Musim yang Mengubah Segalanya

Menjelang turnamen akbar di Amerika Utara, Raphinha datang dengan modal yang mengerikan. Musim 2024-25 menjadi saksi bisu transformasinya menjadi pemain paling mematikan di Eropa. Ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions—menyamai rekor legendaris Cristiano Ronaldo.

Tak hanya itu, gelar Pemain Terbaik La Liga yang ia sabet menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Hansi Flick, bos Barcelona, bahkan menyebutnya sebagai pemain spesial. "Saya belum pernah memiliki pemain seperti dia. Dia adalah detak jantung dari sepak bola yang ingin saya mainkan," puji Flick.

Lebih dari Sekadar Penyerang

Apa yang membuat Raphinha begitu berbahaya bagi lawan-lawan Brasil di Piala Dunia nanti? Jawabannya adalah: Versatilitas.

Ia bukan hanya pemain sayap yang hobi berlari. Raphinha adalah kreator, penyerang lubang, sekaligus pemimpin di lapangan. Ban kapten ketiga di Barcelona adalah bukti kedewasaannya. Tanpanya, Barcelona limbung; dengan kehadirannya, klub Catalan itu tampak tak terkalahkan.

Di level nasional, Carlo Ancelotti kini menaruh harapan besar di pundaknya. "Dia adalah pembeda," ujar Ancelotti singkat. Bersama Vinicius Junior di sisi lain lapangan, Brasil kini memiliki duo sayap yang paling ditakuti di planet bumi.

Darah Musik dan Restu Sang Legenda

Uniknya, semangat Raphinha juga dipicu oleh ikatan emosional dengan idolanya, Ronaldinho. Persahabatan erat ayahnya dengan sang legenda membawa Raphinha tumbuh dalam lingkungan yang penuh inspirasi. Jika dulu Ronaldinho menaklukkan dunia dengan senyuman dan tarian, Raphinha siap melakukannya dengan determinasi dan kerja keras.

Misi Bintang Keenam

Meski saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk memulihkan cedera hamstring, fokus Raphinha tidak goyah. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen kedua baginya, melainkan panggung pembuktian bahwa ia telah berevolusi dari pemain taktis di Qatar 2022 menjadi pemimpin sejati.

Brasil sedang merindukan gelar juara dunia selama 24 tahun. Dengan performa yang sedang berada di puncak karier, Raphinha bukan hanya siap bersinar; ia siap membimbing Selecao mengukir sejarah dan membawa pulang trofi Piala Dunia keenam ke tanah Brasil.