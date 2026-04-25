Profil Bunga Zainal: Agama, Karier, Bisnis, Kontroversi Pelit, hingga Fakta Menarik

Bunga Zainal merupakan aktris, produser, sekaligus penyanyi Indonesia yang dikenal luas sejak era 2000-an.

Ia mulai mencuri perhatian publik lewat perannya di berbagai sinetron populer, termasuk Rahasia Hati, yang mengantarkannya menjadi salah satu wajah ikonik di dunia FTV dan sinetron pada masanya.

Berawal dari model majalah remaja, Bunga Zainal berkembang menjadi figur publik multitalenta yang juga merambah dunia bisnis.

Biodata Bunga Zainal

Nama lengkap : Bunga Nurlaila Martha Sari Zainal Fazri

Di balik kesuksesan tersebut, kehidupan pribadinya juga kerap menjadi sorotan. Belakangan, Bunga Zainal sempat terseret konflik keluarga yang terbuka ke publik.

Ia dituding memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, namun dalam klarifikasinya, Bunga Zainal memilih untuk tetap tenang dan menyatakan bahwa sikap diamnya selama ini dilakukan demi menjaga kondisi sang ayah yang sedang sakit.

Perjalanan Karier Bunga Zainal

Bunga Zainal mengawali langkahnya di industri hiburan sebagai model majalah remaja sebelum akhirnya terjun ke dunia akting.

Namanya mulai dikenal luas setelah memerankan tokoh Ranti dalam sinetron Rahasia Hati, yang menjadi titik balik popularitasnya di layar kaca.

Setelah itu, Bunga Zainal konsisten membintangi berbagai sinetron, seperti Tikus dan Kucing Mencari Cinta, Cinta Terhalang Tembok, Koq Gitu Sih, Perawan Desa, hingga Cinta Salsabilla.

Di ranah FTV, Bunga Zainal juga aktif dengan sejumlah judul populer, di antaranya Membawa Cinta dari Merapi dan Miss Betawi dan Oppa Korea.

Tak hanya di televisi, Bunga Zainal turut merambah film layar lebar lewat judul, seperti The Perfect Husband dan Dancing in the Rain.

Ia juga memperluas perannya di balik layar sebagai produser, terlibat dalam proyek, seperti Di Bawah Umur (2020), Notebook (2021), dan serial Love is a Story (2021).

Bahkan, Bunga Zainal sempat mengeksplorasi dunia musik dengan merilis lagu “Kenapa Kau Harus Pilih Dia” pada tahun 2021.

Kisah Asmara dan Kehidupan Keluarga

Bunga Zainal merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Evi Zainal dan Syafuri.

Ia tumbuh bersama dua kakaknya, Vicky Zainal dan Meita Choirunnisa, serta seorang adik, Putra Zainal.

Dalam kehidupan pribadinya, Bunga Zainal menikah dengan Sukhdev Singh pada tahun 2014.

Pernikahan ini sempat menarik perhatian karena perbedaan usia yang cukup jauh, yakni sekitar 18 tahun.

Sukhdev sendiri dikenal sebagai produser sekaligus sutradara, dan sebelumnya telah memiliki seorang anak dari pernikahan terdahulu.

Dari pernikahan tersebut, Bunga Zainal dikaruniai dua putra, Karan Pradhi Singh dan Harneel Pradhi Singh.

Kehidupan rumah tangga mereka dikenal harmonis, dengan sang suami yang disebut sangat perhatian dan suportif.

Bunga Zainal juga diketahui tinggal bersama keluarganya di sebuah hunian mewah di Jakarta.

Meski terlihat ideal dari luar, kehidupan pribadinya belakangan menjadi sorotan akibat konflik keluarga yang mencuat ke publik.

Ia sempat dituding memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga, namun Bunga Zainal memilih untuk memberikan klarifikasi secara emosional dan berharap persoalan tersebut tidak terus melebar, terutama demi kondisi ayahnya yang sedang sakit.

Fakta-Fakta Menarik Bunga Zainal

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Bunga Zainal:

Latar keluarga : Bunga Zainal merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dalam keluarga yang berasal dari Jakarta.

Bisnis Bunga Zainal dan Suami

Sebagai figur publik, Bunga Zainal memiliki beragam sumber penghasilan. Namun, hingga saat ini tidak ada data pasti yang mengungkap jumlah kekayaannya secara terbuka.

Meski begitu, dari aktivitas bisnis dan gaya hidupnya, Bunga Zainal diperkirakan memiliki kondisi finansial yang sangat mapan.

Salah satu sumber kekuatan ekonomi keluarga Bunga Zainal berasal dari sang suami, Sukhdev Singh, yang dikenal sebagai produser film sukses.

Ia berada di balik sejumlah film populer, seperti Gundala, Hit and Run, DreadOut, dan Surat Cinta untuk Starla.

Selain itu, ia juga memiliki rumah produksi Screen Media Films Indonesia yang memproduksi berbagai film dan FTV, sekaligus menjadi sumber pendapatan utamanya di industri hiburan.

Di sisi lain, Bunga Zainal juga aktif membangun bisnisnya sendiri. Ia diketahui memiliki usaha di bidang kecantikan melalui produk minuman kecantikan Buza Beauty Drink.

Selain itu, ia juga menjalankan perusahaan bernama PT Bunga Cipta Mandiri.

Tidak berhenti di situ, Bunga Zainal juga merambah bisnis fashion dan aksesoris melalui brand Bunga Zainal Luxury, serta menjalankan usaha kuliner lewat Bunga Box Catering yang menawarkan berbagai paket makanan.

Dengan kombinasi bisnis pribadi dan dukungan usaha sang suami di industri film, tidak heran jika kehidupan Bunga Zainal identik dengan gaya hidup mewah, mulai dari hunian eksklusif hingga koleksi fashion yang bernilai tinggi.

Kontroversi Bunga Zainal yang Dituding Pelit

Pada tahun 2026, Bunga Zainal menjadi sorotan publik setelah konflik keluarganya mencuat ke media sosial.

Isu ini bermula dari pernyataan kakak-kakaknya yang mengungkap sisi lain kehidupan Bunga, termasuk tudingan bahwa ia kurang peduli dan bersikap pelit terhadap keluarga.

Salah satu kakaknya bahkan sempat menyinggung hal tersebut dalam siaran langsung TikTok pada 23 Maret 2026, yang kemudian memicu perhatian luas dari netizen.

Setelah sempat memilih diam, Bunga Zainal akhirnya memberikan klarifikasi pada 20 April 2026 melalui media sosial.

Dalam kondisi emosional, ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan perannya dalam merawat sang ayah yang sedang sakit.

“Aku yang bawa bapakku ke Kuala Lumpur, yang cari dokternya tuh aku loh. Pertama kali pet scan, itu aku yang bawa bapakku. Ada aku ngomong-ngomong? Nggak ada kan? Aku diam aja kan?”

“Gue nggak akan pernah nangisin kakak-kakak gue, adik gue, yang gua tangisin adalah kalian bawa-bawa bapak gue yang harusnya nggak perlu dijadiin konsumsi publik.”

“Pengen banget gue bantah semua omongan ibu gue, semua omongan kakak-kakak gue. Tapi yang gue lawan kan orang tua gue. Kalau dibilangin pelit, biarin aja suka-suka dia gua dibilang pelit. Dibilangin nggak ngurusin (ortu) biarin aja, emang gue penjahatnya.”

Di sisi lain, kakaknya, Vicky Zainal, turut memberikan tanggapan pada 23 April 2026.

Ia menyoroti kondisi ayah mereka yang sedang sakit parah dan meminta agar permasalahan keluarga tidak semakin melebar ke publik.

Vicky juga membantah anggapan bahwa Bunga Zainal menjadi penopang utama keuangan keluarga.

Perbedaan pernyataan dari kedua pihak membuat konflik ini semakin ramai diperbincangkan.

Meski demikian, Bunga Zainal memilih untuk tidak memperpanjang polemik dan berharap persoalan keluarga dapat diselesaikan secara pribadi.

Potret Bunga Zainal bersama dengan suaminya, Sukhdev Singh (Foto: Instagram / bungazainal05)

Bunga Zainal tampil cantik dan awet muda saat makan malam bersama sang suami (Foto: Instagram / bungazainal05)

Bunga Zainal bersama dengan suami dan ketiga anaknya (Foto: Instagram / bungazainal05)