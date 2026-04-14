Profil Riyuka Bunga: Perjalanan Karier, Fakta Menarik, hingga Kontroversi Rumah Tangganya

Ukuran Font Kecil Besar

Riyuka Bunga, dengan nama asli Bunga Septiani Rohan, adalah seorang kreator konten dan komika asal Bogor yang lahir pada 29 September 1989.

Ia dikenal luas di media sosial, khususnya melalui platform TikTok dan Instagram, berkat konten video komedinya yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari, hubungan, hingga dinamika rumah tangga dengan gaya yang ekspresif dan penuh karakter.

Nama Riyuka Bunga semakin menjadi sorotan publik setelah konflik terbuka dengan mantan suaminya, Heri Horeh, yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Perseteruan tersebut mengungkap berbagai kisah masa lalu, mulai dari isu perselingkuhan hingga klaim maskawin palsu, yang kemudian menarik perhatian luas dari netizen.

Biodata Riyuka Bunga

Nama lengkap : Bunga Septiani Rohan

Nama panggilan : Riyuka Bunga

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 29 September 1989

Zodiak : Libra

Agama : Islam

Pasangan : Mantan suami Heri Horeh

Anak : 1 anak

Media sosial : @riyukabunga (Instagram, TikTok)

: @riyukabunga (Instagram, TikTok) Pekerjaan: Content Creator, Komika, Influencer

Perjalanan Karier Riyuka Bunga

Riyuka Bunga dikenal sebagai kreator yang menghadirkan konten komedi dengan gaya khas, terutama melalui logat Betawi yang kuat dan penyampaian yang ekspresif.

Karakternya yang apa adanya serta keberaniannya dalam menyampaikan cerita membuat kontennya terasa dekat dengan kehidupan banyak orang.

Perjalanan karier Riyuka Bunga di dunia digital dimulai sekitar tahun 2020. Pada awalnya, ia aktif mengunggah konten ringan, seperti lipsync, tarian, hingga sesi tanya jawab di Instagram dan TikTok.

Meski sederhana, konten tersebut perlahan menarik perhatian karena disisipkan unsur humor yang segar.

Seiring waktu, Riyuka Bunga menemukan identitas kontennya sendiri.

Ia mulai fokus pada sketsa komedi yang mengangkat kehidupan sehari-hari, lengkap dengan sentuhan keluhan khas berlogat Betawi, sindiran sosial yang halus, serta cerita yang relate dengan pengalaman banyak orang, khususnya soal hubungan dan rumah tangga.

Salah satu kekuatan utamanya adalah kemampuan mengolah emosi menjadi hiburan.

Ia bisa menyampaikan keresahan dengan cara yang lucu, sehingga penonton merasa terhibur sekaligus terwakili.

Ditambah lagi, ia juga kerap menampilkan keahliannya dalam makeup sebagai bagian dari konten kreatifnya.

Popularitasnya meningkat pesat dalam waktu relatif singkat. Bahkan, ia berhasil mengumpulkan jutaan pengikut dan dikenal luas sebagai salah satu kreator komedi yang cukup berpengaruh di media sosial.

Bersama mantan suaminya, Heri Horeh, ia juga sempat membuat berbagai konten kolaborasi yang menghibur dan digemari banyak penonton.

Selain sebagai content creator, Riyuka Bunga juga dikenal sebagai komika.

Ia pernah mengungkapkan bahwa dunia komedi memiliki tantangan tersendiri, karena materi harus terus diperbarui dan tidak bisa diulang.

Dari popularitas tersebut, berbagai peluang pun datang, mulai dari undangan tampil di acara televisi, kolaborasi dengan kreator lain, hingga kerja sama dengan berbagai brand.

Meski sempat merasa kurang percaya diri di awal, Riyuka Bunga berhasil membangun persona yang kuat di depan kamera dan menjadikan media sosial sebagai ladang karier yang menjanjikan.

Kehidupan Pribadi dan Kontroversi

Kehidupan pribadi Riyuka Bunga menjadi perhatian publik, terutama terkait pernikahannya dengan Heri Horeh.

Keduanya sempat dikenal sebagai pasangan kreator yang kerap menghibur lewat konten bersama, bahkan telah membangun rumah tangga selama hampir satu dekade dan dikaruniai seorang anak.

Namun, hubungan tersebut mulai menjadi sorotan ketika Riyuka Bunga mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Heri.

Ia bahkan membagikan bukti percakapan mesra antara Heri dengan seorang wanita berinisial JJ, yang disebut sebagai sosok dari masa lalunya sejak tahun 2012.

Kasus ini semakin ramai setelah tersebar luas di media sosial, termasuk melalui akun-akun gosip di Instagram.

Tak hanya sekali, isu perselingkuhan disebut telah terjadi berulang kali, termasuk pada tahun 2022.

Hal ini membuat Riyuka Bunga merasa tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya. Ia pun mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok pada Januari 2024.

Proses tersebut berujung pada perceraian resmi pada 12 April 2025. Meski telah berpisah, konflik di antara keduanya tidak langsung mereda.

Mereka masih kerap saling menyindir dan membuka cerita masa lalu di media sosial, yang kemudian menjadi konsumsi publik.

Dalam beberapa pernyataannya, Riyuka Bunga bahkan mengungkap bahwa dirinya merasa tidak pernah benar-benar mencintai Heri.

Ia juga sempat menyinggung soal maskawin yang diklaim tidak asli, yang semakin memicu perdebatan di kalangan netizen.

Keterbukaan Riyuka Bunga dalam membagikan masalah pribadinya menuai beragam reaksi. Di satu sisi, ia mendapat simpati karena dianggap berani menyuarakan pengalaman pahitnya.

Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengkritik karena masalah pribadi tersebut dibuka ke publik.

Meski dihadapkan pada berbagai kontroversi, Riyuka Bunga tetap aktif berkarya dan mempertahankan eksistensinya di dunia digital.

Fakta-Fakta Menarik Riyuka Bunga

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Riyuka Bunga:

Ciri khas logat Betawi : Gaya “ngeluh” dengan logat Betawi yang khas menjadi identitas kuat yang membuat kontennya mudah dikenali dan viral.

Punya skill makeup : Selain komedi, Riyuka juga mahir dalam merias wajah dan kerap membagikan hasil makeup-nya di media sosial.

Konten relate kehidupan nyata : Ia sering mengangkat cerita sehari-hari, hubungan, hingga rumah tangga yang dekat dengan pengalaman banyak orang.

Pribadi yang tertutup di dunia nyata: Di balik persona lucunya, ia mengaku cenderung pendiam dan sempat merasa kurang percaya diri.

Kumpulan Foto Riyuka Bunga

Potret cantik Riyuka Bunga dalam sebuah acara (Foto: Instagram / riyukabunga)

Potret Riyuka Bunga dengan latar belakang air terjun (Foto: Instagram / riyukabunga)

Riyuka Bunga dengan raut muka yang lucu, namun tetap cantik (Foto: Instagram / riyukabunga)